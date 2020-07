FDA autoriza sistema IQOS, de Philip Morris, como producto de tabaco de riesgo modificado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) autorizó este jueves la comercialización de IQOS, el sistema de tabaco calentado electrónicamente de Philip Morris International (PMI), como un producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP).

Al hacerlo, la agencia encontró que autorizar una orden de modificación de la exposición para IQOS es adecuado para promover la salud pública.

Esto marca el segundo conjunto de productos que se autorizarán como MRTP y los primeros productos de tabaco en recibir órdenes de modificación de la exposición lo que permite la comercialización de un producto como conteniendo un nivel reducido de una sustancia o que presente una exposición reducida a una sustancia o que esté libre de una sustancia cuando se espera que la emisión de la orden beneficie a la salud de la población.

Es importante destacar que la autorización para estos productos requiere que la compañía lleve a cabo la vigilancia y estudios posteriores a la comercialización para determinar si las órdenes MRTP siguen siendo apropiadas, incluida la evaluación del potencial de mayor uso entre los jóvenes.

“A través del proceso de aplicación de productos de tabaco de riesgo modificado, la FDA tiene como objetivo garantizar que la información dirigida a los consumidores sobre el riesgo reducido o la reducción de la exposición del uso de un producto de tabaco esté respaldada por evidencia científica y comprensible”, dijo Mitch Zeller, J.D., director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.

Los datos presentados por la compañía muestran que la comercialización de estos productos en particular con la información autorizada podría ayudar a los fumadores adultos adictos en la transición de los cigarrillos de combustión y reducir su exposición a productos químicos nocivos, pero solo si se cambian por completo.

En ese sentido, la FDA supervisará de cerca cómo los consumidores utilizan IQOS para determinar si estos productos cumplen con este potencial y no causan un mayor uso entre los jóvenes.

Es importante tener en cuenta que estos productos no son seguros, por lo que las personas, especialmente los jóvenes, que actualmente no usan productos de tabaco no deben empezar a usarlos ni ningún otro producto de Tabaco.

El Sistema de tabaco calentado IQOS incluye el dispositivo electrónico IQOS que genera un aerosol que contiene nicotina calentando unidades rellenas de tabaco envueltas en papel, específicamente Marlboro Heatsticks, Marlboro Smooth Menthol Heatsticks y Marlboro Fresh Menthol Heatsticks.

