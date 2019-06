FBI publicará próximamente resultados toxicológicos de turistas muertos en hoteles RD, de acuerdo a medios de EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) publicará próximamente los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a los tres turistas estadounidenses fallecidos en hoteles del país, de acuerdo a medios locales.

El periódico The New York Post, al citar al Washington Post, señala que los familiares de Miranda Schaup-Werner, de 41 años, Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Ann Day, de 49 años, ordenaron una investigación sobre sus muertes.

La publicación del New York Post señala que el abogado de las familias de Holmes y Day, Steven Bullock manifestó que “las familias quieren saber la verdad. Ellos no quieren que las investigaciones sean sesgadas. No estoy sugiriendo que ese sería el caso, pero simplemente no quieren arriesgarse “.

Los medios estadounidenses indican también “que se realizará un examen de toxicología en Holmes y Day, la pareja comprometida de Maryland que fue encontrada muerta en su habitación en el Grand Bahia Principe La Romana el 30 de mayo, cinco días después de registrarse en el resort todo incluido”.

“Schaup-Werner, de Allentown, Pensilvania, quien se hospedaba en el Luxury Bahía Principe Bouganville, murió el 25 de mayo mientras tomaba una bebida del minibar de la habitación con su esposo”, indica la publicación del New York Post.

“Las autopsias realizadas por las autoridades dominicanas indicaron que los tres turistas fallecieron por insuficiencia respiratoria y edema pulmonar, o exceso de líquido en los pulmones”, manifiesta el citado medio.

El referido periódico concluye la publicación indicando que el FBI ha estado asistiendo a las autoridades dominicanas en la investigación, que incluye el análisis de muestras de alcohol de uno de los centros turísticos de Bahía Príncipe.

