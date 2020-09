(VIDEO) Fausto Mata: “Culpo a Santiago Matías si me pasa algo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El humorista Fausto Mata, conocido artísticamente como Boca de Piano, declaró públicamente que si algo le sucedía en el quehacer de su vida cotidiana culparía a Santiago Matías.

“Si me pasa algo yo culpo a Santiago Matías porque está difamándome y colocando palabras en mi boca que yo no he dicho.”, le indicó Mata al comediante Manolo Ozuna en el marco de una entrevista en la sección Zoombando del canal de YouTube de su colega.

A abundar sobre su advertencia, el comediante y actor, agregó “El sigue enchinchando a ese reguero de tigueres que lo siguen a él, que no tienen criterio para debatir, que solo utilizan la agresividad para plantear sus argumentos “, y concluyó señalando que por encima de Alofoke aquí en el país habrá patria.

Los ánimos entre Fausto Mata y Santiago Matías se caldearon, cuando el comediante fue invitado a debatir el contenido de las canciones del género urbano dominicano, al programa que conduce Matías “Alofoke Radio Show”, y expresó que el género está plagado de delincuentes y las letras de sus canciones incitan a los menores de edad a querer crear un mundo de fantasía construido sobre riquezas ilícitas.

La invitación surge a raíz de que algunos fanáticos señalaron a Fausto Mata como el culpable de que el exponente urbano Don Miguelo, estuviera detenido en el Palacio de Justicia del municipio de San Francisco de Macorís, debido a los llamados de atención que le hiciera en su cuenta de Instagram por divulgar videos de menores de edad bailando su sencillo musical “¿Y que fue?”, bajo el marco de un reto para promocionar su tema.

En la referida entrevista Mata indicó sentirse atemorizado, y expresó “Tengo miedo ahora mismo, porque cuando tú subiste la publicación de que yo venía para acá me llegaron muchísimos mensajes diciéndome que me van a esperar en el parqueo para darme lo mío, entonces eso es ribete de delincuencia y no me puedo descuidar”.