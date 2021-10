Fausto Mata a sus seguidores: “Oren por mí, no me siento bien de salud hoy”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El actor y comediante Fausto Mata, se mostró este jueves visiblemente afectado en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

El protagonista de “Sanky Panky” explicó que estaba a punto de tomar un avión para los Estados Unidos para cumplir con algunos compromisos laborales, pero no se sentía bien.

“Aquí vamos una vez más para Nueva York, tenemos varios shows allá, no me siento bien de salud, peo los compromisos hay que cumplirlos. Oren por mí, porque no me siento bien de salud hoy. Me siento un poco indispuesto”, reveló, en el audiovisual, esperando llegar de mejor forma a su destino.

Tras su mensaje sus seguidores le expresaron sus parabienes. “Agárrate de Dios y piensa en la mucha gente que te admiramos y queremos”, escribió una de sus seguidoras; “Fausto mi amor Dios te proteja siempre eres un ejemplo a seguir, un gran ser humano, trabajador incansable…”, le señaló otra.

Hace unos meses Mata reveló que su corazón está siendo monitoreado luego de que fuera llevado de emergencia a un centro de salud.

Mata publicó una imagen utilizando un monitor Holter alrededor de su pecho, el cual sirve para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas. Esto funciona con electrodos y un dispositivo de grabación.

El médico puede imprimir un electrocardiograma (ECG) con la información del dispositivo de grabación para analizar el ritmo cardíaco durante el período de uso del monitor, indica el medio Mayo Clinic.

El actor de “El Cuartito” reveló en entrevista con Manolo Ozuna que una madrugada estaba padeciendo de unos temblores y mareos, por lo que se sometió a una resonancia.

Con dificultad llegó hasta las afueras del edificio donde vive y fue un taxista que acababa de dejar a unos nacionales haitianos en el Consulado de Haití que lo socorrió hasta el centro Médico.

Dijo que debido a que actualmente está viviendo solo en su casa fue ayudado por un empleado de la torre.

