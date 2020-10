Fatine: La voz de ascendencia dominicana que enamoró a Rusia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fantine es una artista de poderosa voz que enamoró a Rusia interpretando el sencillo “I’m every woman” de Whitney Houston en las audiciones del concurso de talentos La Voz Rusia, ganándose así el corazón del público.

Es nacida en Rusia y de madre dominicana, quien le enseño el idioma y le inculcó el amor por las playas caribeñas y las peculiares festividades Navideñas de nuestro país, enamorándose a su paso de las composiciones de Juan Luis Guerra, un cantautor que le ha demostrado que se puede hacer música en distintos géneros.

Quisimos aprovecharnos de las herramientas tecnológicas para conversar en línea con Fatine, quien reveló a El Nuevo Diario la razón de su participación en el concurso, sus inicios en la música lo que evidencia una sólida carrera en la industria, y sus próximos proyectos.

¿Cuándo inicias en la música?

Ya hace muchos años que estoy trabajando en la industria de la música. Oficialmente inicie en Australia escribiendo mis propias canciones y a lanzar mis primeros sencillos.

También empecé con un grupo llamado Soho Bridge y ahí fue que tuve mis primeras salidas en el escenario.

¿Fue desde pequeña o viviste algún evento que te introdujo en música?

Fue desde pequeña. Mi madre me introdujo en la música clásica cuando tenía seis años, también tome clases de piano clásico por varios años y luego siendo adolescente empecé a tomar clases de canto.

Nunca pensé que seria una carrera, lo hacía más como herramienta de desarrollo personal porque en ese momento estaba estudiando Derecho Comercial, y en mi segundo año decidí unirme al grupo musical.

Nunca pensé que sería cantante, pensé que iba a ser abogada (risas).

¿Cuál fue el primer sencillo musical que lanzaste?

El primer sencillo musical que lance que llamó “Rubber room”. Era una canción divertida sobre el espacio teórico a donde van las ideas A veces tiene una idea y se va algún lugar. Siempre pesaba que las ideas están flotando en el aire.

¿Tienes algún tipo de formación en la música o eres autodidacta?

En Australia estudie un poco de música de Jazz en la academia australiana WAAPA.

¿En cuál género musical te sientes más cómoda?

Yo adoro la música clásica, aprender de ella y tomar clases de piano en particular no era lo quería para mí. Yo quería cantar y lo que aprendía con el piano, no era lo que yo quería cantar entonces me frustraba un poco.

Cuando ingrese a la academia nos enseñaron sobre acordes, y así poder aprender por mi propia cuenta lo que realmente quería que es lo que hago ahora.

Tu biografía resalta que tienes descendencia dominicana, ¿padre o madre dominicana?

Por parte de mi madre. Ella se encargó de que hable muy bien el español. (risas)

¿Has visitado República Dominicana?

Si. Voy muchas veces, e intento ir todos los años sobre todo para las festividades Navideñas, particularmente porque este tipo de fechas no se celebran en Moscú.

Me encantan rime a República Dominicana y pasar las vacaciones con mi familia.

Escuchamos tu tema “Bachata Rosa”, ¿te gustaría continuar explorando este genero en particular o géneros tropicales?

Desde luego que me gustaría continuar explorando estos géneros, aunque no sé en que espacio lo haría porque actualmente no estoy residiendo en República Dominicana porque los géneros son muy particulares para un tipo de público en específico, porque por ejemplo en Rusia prefieren géneros más clásicos.

Lo tengo pensando es hacer algo más por la línea del pop. La canción “Bachata de Rosa” solo tiene elementos de bachata, es más bien un honor al género.

Pero cuando residí en Miami, trabaje de la mano de Emilio y Gloria Estefan un álbum con elementos tropicales que me gusto mucho, aunque solo lanzamos dos sencillo.

¿Algún artista como tu fuente de inspiración?

Siempre hacen comparaciones entre un artista y otro, y no me gustaría compararme con ningún artista. Tengo mi propio estilo, pero al mismo tiempo me gustaría llegar a conocida en varios países.

¿Alguna vez has realizado trabajos de composición para artistas reconocidos?

Sería un honor escribir para otros artistas. Tengo el habito de escribir música y de colaborar con otros artistas, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo sale algo muy interesante.

Lo bueno es que salen cosas muy distintas, todo depende de la persona con la que estoy trabajando. Con el paso de tiempo he escrito muchas canciones que he dejado guardadas, y desde luego que en futuro esas mismas canciones pudieran ser para otros artistas.

¿Por qué no has lanzado esas canciones que tienes guardadas?

También me lo he preguntado (risas). Han sido muchas canciones, y para mí fue una gran sorpresa lanzar mi producción pasada, titulada “Overdue”, por que estaba más allá de la espera.

No tengo una razón precisa por la que no he lanzado las canciones, sino que se me han acumulado todos los proyectos que están en línea de espera. Pero ya creo que es hora de lanzar toda esa música.

¿Algún dominicano con el que te gustaría colaborar?

Tuve un largo tiempo en el que escuchaba música de Juan Luis Guerra. Me gusta mucho su música y pienso que es un cantautor que ha mostrado que puede hacer música en distintos géneros y ha mantenido su presencia durante muchos años y es una persona con la que me encantaría colaborar.

¿Por qué tomaste la decisión de la participar en La Voz Rusia cuando tienes una carrera solida en la industria de la música?

No tenía planeado participar en La Voz Rusia, pero obtuve el papel principal en un musical aquí en Moscú. Como no había vivido en Rusia por muchos años, tenía una carrera bastante larga pero no era una carrera que se conociera en el país, entonces los productores del musical pensaron que sería una buena idea que participara como herramienta de proyección.

¿Habías participado en concursos como estos anteriormente?

Es mi primera vez. Realmente ha sido muy interesante, han pasado muchas cosas buenas.

¿Tienes alguna producción en la que estás trabajando actualmente?

Si, tengo varios sencillos que planeo lanzar en el futuro. Desde que tenga tiempo para trabajarlo le pongo fecha. ¡Estoy pensando en noviembre!

