«Fast X», la décima entrega de «Fast & Furious», llega a los cines de Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- «Fast X», la décima película de la franquicia de autos «Fast & Furious», liderada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez, se estrena este fin de semana en los cines de Estados Unidos, preparada para liderar la taquilla nacional e internacional.

La cinta dirigida por Louis Leterrier sumerge al icónico corredor de coches callejero Dominic Toretto (interpretado por Diesel) a una nueva aventura en la que tendrá que enfrentarse a un tenebroso villano, Dante, a quien da vida Jason Momoa, que amenaza la vida de sus seres queridos.

Junto a Toretto se encuentra de nuevo toda la familia «Fast», quienes le ayudarán a enfrentar al adversario más letal que hayan conocido hasta entonces en otro filme lleno de explosiones, carreras y acción.

Además de «Fast X», también se estrenarán en la cartelera estadounidense producciones con menor proyección como la película de terror «Moon Garden», de Ryan Stevens Harris; el suspenso «Master Gardener», de Paul Schrader y la cinta estrenada en Sundance en 2022 «The Cow Who Sang a Song Into the Future», de Francisca Alegria.

Sin embargo, el gran adversario de la franquicia de Universal Pictures sigue siendo la tercera parte de la cinta de Marvel «Guardians of the Galaxy Vol. 3», dirigida por James Gunn.

Según datos del portal Box Office Mojo, hasta ahora la película protagonizada por Chris Pratt ha recaudado más de 226 millones de dólares en taquillas nacionales y más de 542 millones de dólares a nivel internacional desde su estreno el pasado 5 de mayo.

El filme de superhéroes está en segundo lugar como la película más taquillera del año, tan solo rebasado por la película de animación «The Super Mario Bros. Movie», que mantiene el primer lugar con 1,200 millones de dólares recaudados globalmente.

«Fast X» ya tuvo estrenos en 12 taquillas internacionales y hasta el momento ha recaudado 32,9 millones de dólares. Según las predicciones de los medios especializados se espera que tan solo en su primer fin de semana de estreno alcance los 280 millones de dólares a nivel internacional.

