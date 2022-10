“Fashion Freak Fest”, será celebrado el sábado 15 de octubre

Comparte esta noticia

En este evento que se llevará a cabo en el Hotel Dominican Fiesta, los asistentes tendrán una experiencia de compra directa, al tiempo que podrán conocer las marcas de moda, joyería, complementos y accesorios.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El anuncio de la primera Feria/Festival especializado en promover la industria de la moda y la belleza en República Dominicana, fue realizado durante un coctel que se llevó a cabo en el Showroom de Mazda en Grupo Viamar.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de su creadora, la comunicadora y mercadóloga Marielle Araujo, quien afirmó que este evento pautado para el próximo sábado 15 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta, surge del interés “de reconocer, en primer lugar las excelentes opciones en el ámbito de la moda que ofrece República Dominicana y que el público pueda tener la oportunidad de conocerlas, comprarlas y usarlas”.

“Fashion Freak Fest 2022 es un sueño hecho realidad. Les aseguro que este será un festival lleno de experiencias locales, que reunirá en un mismo lugar a todas las marcas comerciales de moda, estilo de vida y bienestar; así como las marcas de belleza capilar y corporal que nos representan en el extranjero”.

En ese sentido, indicó que los asistentes tendrán una experiencia de compra directa, al tiempo que podrán conocer las marcas de moda, joyería, complementos, accesorios, marcas de belleza 100% dominicanas.

Marielle Araujo, quien además es creadora del proyecto Fashion Freak Club, una comunidad que impulsa, conecta y educa a apasionados con destacadas personalidades de la industria, agradeció el apoyo de todas las empresas que han confiado en el evento.

La conducción estuvo a cargo de la influencer Pamela Abreu, quien informó que el “Fashion Freak Fest 2022”, iniciará a las 10:00 a.m., con desfiles de Fashion Freak Kids, Mommy and Me.

En la actividad, también habló Pedro Then, Brand Manager de Mazda, quien destacó la importancia de la marca en la industria de la moda, “porque siempre innovamos y contamos experiencias para toda la familia”.

Charlas

Los presentadores del evento serán el diseñador, estilista y comunicador Keyther Estévez, las influencers Ana Abreu (Lo que me contó mi abuela) y Leyla Yépez y a nivel digital, los hosts serán Franck Arnel y Rafael Chaer. Mientras que la animación musical estará a cargo de los artistas Lu Polanco, Rosaly Rubio, Tommy Alva, Patty M y Hasly Music.

El Festival tendrá una interesante agenda de charlas. Honny Jiménez impartirá “Acomoda tu estilo a tu bolsillo”; Karina Ortiz “Mujeres empoderadas, emprendedoras y estilizadas”; Danielle Von Barkhausen “En branding, lo que es igual no es Von´taja”.

La doctora Tania Medina presentará su libro “La belleza de amarme”; el doctor Bariátrica dictará la charla “Soy más que mi bariátrica”. El destacado diseñador Leonel Lirio hablará sobre la “Evolución de la moda dominicana y su historia”.

La doctora Mirtha Pichardo impartirá la charla “Brillando con salud propia”; la comunicadora y estilista Yamileth M Díaz hablará sobre “El análisis de color como herramienta de proyección, autoestima y éxito”. También, habrá masterclass de maquillaje, paneles de belleza y redes sociales. El cierre será con el asesor de imagen y conferencista, Eddy Gómez con el tema “Estilo y autoestima: los 3 pasos para el encuentro conmigo misma”.

Otras actividades

Algunas de las actividades que formarán parte del “Fashion Freak Fest 2022”, el próximo sábado 15 de octubre, estarán: pasarelas reales, donde los modelos serán los compradores de las marcas de moda y complementos de Giannina Azar, Michelle Reynoso, Camila Casual, Lorenny Solano, Nina Vásquez, Tiffany Fermin, Starlin De Holma, Alonso´s, Luisa Collection, Marion Collezione, Yenny Vásquez, Vessta Studio, GP Fashion Brand, Alquimista y Arencibia.

En el turno de los desfiles de moda sostenible estarán: Kulty, Saints by Mar, Jissel Ortega, Yset Apparel, Denim White, Denisse Morel, Heidy Feliz de Lugoñas, Retazos, Atrypical, entre otros.

Las marcas de estilo de vida y complementos que tendrán presencia son: Laura Tosato, Museo del Ámbar y Larimar, RosaCandela, Le Coffre, Tu Textilia, Lorencetti, Rois Hats, Sajja Fajas, Stephanie Sunshine, Paletas Bajo Cero, Xinamoon y Quiick.

Zoella Hair Care, Gingerly, Guzelcilt, Happy Natura, The Nail Bar, Capilo y las internacionales Maybelline, Milani Cosmetics, John Frieda, Jergens y Comunidad Inesa, Pibukor, Sued Fargesa Mi Flor, Electrolit, Batiste, Cicatricure, Lina Fruit y Viu Colágeno son las marcas dominicanas de belleza que estarán presentes con sus representantes.

Patrocinadores

Los patrocinadores que harán posible este evento son: Tu Casa RD, Grupo Viamar, Mazda, Mercasid, Caserio, Moda Jumbo, Zoella Hair Care, Maschio de El Catador, ron Brugal, Natas Bakery, Laso Films, RTVD canal 4, revista A la Moda, El Nuevo Diario y Sangria Lolita.

“Fashion Freak Fest”, es para toda la familia. Las boletas tienen un costo de RD$500.00 general y VIP$1,500.00 (limitado) e incluye goodie bag con obsequios de marcas patrocinadoras. Para más información pueden seguir las redes sociales @fashionfreakclubrd.

