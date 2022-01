Farwells gana Clásico día de Duarte en el V Centenario y el pool paga más de 150 mil pesos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El potro Farwells R (5) corriendo para el Wells Stable y con la monta de José F. Rojas gano el Clásico día de Duarte en el Hipódromo V Centenario, este sábado 29 de enero, donde el pool tuvo un dividendo de 151,045 pesos a los que acertaron los seis ganadores de la combinación (1-5-4-3-5-(2,”5″).



De igual modo los que obtuvieron cinco ganadores durante la programación que fue dedicada al nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, recibieron RD872 pesos, por partes



En una tarde de buenos dividendos el segundo pool de cuatro (4-3-5-(2,”5″) devolvió 10,975.00 y el pool de cinco (PK5) pagó 1,390 a los que acertaron cuatro de la combinación (5-4-3-5-(2,”5″) ya que ninguno pudo atinar con los cinco. La pentafecta (5/ 6/ 7/ 4/ 3) de la segunda carrera produjo pago de 8,265 y la superfecta (4/ 2/ 3/ 5) de la tercera sufragó 2,685 pesos.



Farwells R, entrenado por el venezolano Germán Rojas y cerrando de segundo favorito en las apuestas, se fue de punta a punta otorgándole por segundo año seguido el trofeo de este clásico a su entrenador y al Wells Stable, pues la dupla ganó con RD For Wells en el 2021.



La premiación del clásico fue encabezada por Francisco Pavonessa y Luis Beltrán, presidente y miembro de la Comisión Hípica Nacional, los cuales estuvieron acompañados de una delegación del Instituto Duartiano y su presidente Wilson Gómez, los mismos hicieron entrega a Eladio Durán, propietario del ejemplar, Germán Rojas, entrenador y el exjinete Willy Grullón, que representó al jinete ganador José F. Rojas y a David, el mozo de cuadra de Farwells R. La maestría de ceremonias fue dirigida por el encargado de comunicaciones del V Centenario, Rafael Diaz.



Abriendo la cartelera ganó Don Bertilio (1), en la segunda Triple Clown (5), para la tercera ganó la sorpresa de la programación My Cousin Ana (4) que tuvo proporción 30/1; And Seek (3) ganó la cuarta y La Negra Pola (2) ganó la sexta.

