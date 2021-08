(VIDEO) Faride, Taveras e Yván Lorenzo presentarán el martes informe disidente contra el Código Penal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado tiene estipulado votar por el Código Penal el próximo martes en una sesión en la que se presentará un informe al proyecto sin ninguna modificación al documento enviado por los diputados.

En esa misma sesión se espera que los senadores Faride Raful, Antonio Taveras e Yván Lorenzo presenten un informe disidente oponiéndose a la aprobación del Código Penal por entender que el Senado necesita más tiempo para analizar y estudiar la pieza.

Así lo aseguró Raful al explicar que al tiempo que se presente el informe favorable al Código Penal, también se presentará un informe disidente que deberá ser igualmente conocido y votado por los senadores y que se integrará en la sesión por considerar que el proyecto no fue estudiado ni discutido en la comisión especial.

Según la representante del Distrito Nacional, será el pleno de 32 senadores que decidirá si se aprueba el informe favorable o si se aprueba el informe disidente para que el Código Penal sea estudiado con más detenimiento a partir del 16 de agosto.

Este informe disidente que firmarán Raful, Taveras y Lorenzo es una clara oposición a una encarrilada aprobación del Código Penal que por mayoría de votos en la comisión (5 a 2) se podría aprobar de manera intacta a lo autorizado hace un mes en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, la vocera perremeista explicó que “no hay necesidad de aprobar algo que no hemos estudiado, no hemos visto y no hemos analizado” y agregó que las implicaciones penales que se presentan en el Código deben ser ponderadas.

Raful, indicó (sin mencionar alguno en específico) que el proyecto establece tipos penales que influyen directamente en contra de los derechos fundamentales y citó el derecho a la libertad, contemplado en la Constitución dominicana.

“Si hay algo que podemos mejorar, es nuestro rol hacerlo. Estamos hablando de más de 400 artículos que no fueron estudiados en la comisión”, se quejó Raful al tiempo de lamentar que las consideraciones de los sectores que visitaron el Senado para opinar sobre la ley no fueron tomadas en cuenta por los congresistas.

La senadora dijo que la dinámica de las comisión se encamina en la escucha de sectores y en la posterior discusión a la interno del equipo. Estas acciones, a su juicio, fueron pasadas por alto para dar pasos apresurados hacia el debate del pleno, que es el último paso que deben dar los proyectos en el Congreso Nacional.

Raful expresó que la Cámara de Diputados articuló el Código Penal en todo un año, por lo que deploró que los senadores tengan tan poco tiempo, en comparación con los diputados, para analizar el proyecto que está en sus manos.

A pesar de las oposiciones y confrontaciones que han segmentado al Senado en dos bandos opuestos, la senadora enfatizó que estos debates se han hecho dentro del marco del respeto de las opiniones. Una expresión que contradice a los argumentos presentados en la pasada sesión, donde varios senadores pidieron respeto y debates con altura.

La oposición ha llegado a tal punto que el miembro de la comisión que estudia el Código Penal, senador Yván Lorenzo, dijo que no asistirá a la sesión en la que se debatirá el proyecto porque debe cumplir otros compromisos en la provincia que representa.

La carrera casi inicia con un solo fin: aprobar un renovado y novedoso Código Penal. Ahora es el turno del Pleno senatorial para decidir el futuro del proyecto, aprobarlo de inmediato sin cambios o postergarlo para su análisis profundo.

