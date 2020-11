Faride Raul defiende designación de su padre ante crítica de ciudadanos

El Nuevo Diario, Santo Domingo.– La senadora perremeísta en el Distrito Nacional Faride Raful, defendió este martes la designación de su padre Tony Raful , quien fue nombrado por el presidente de la República, Luis Abinader, como cónsul en Italia.

“Le desconocemos 50 años de dirigencia y compromiso político, y lo reducimos a ser el padre de una Senadora electa por votos. Okkkkkk”, manifestó Faride a travé de su cuenta de Twittrer en respuesta a un usuario que criticó el nombramiento de su progenitor.

“Esperando ese tuit de @EuricSanti por la designación de el padre de @Farideraful la senadora más culta y que no acepta el nepotismo en el gobierno del PLD” sostuve el usuario de la famosa red.

La disposición del mandatario está contenida en el decreto 626-20, firmado el pasado 10 de noviembre.

Senadora con el respeto que se merece pero sus bases de el partido me imagino que no se a dado una reunion con usted para que sienta nuestro descontento, le dice un sanjuanero que esa militancia aun no tiene de donde trabajar y muchos de ellos con trabajos que perdieron por esto https://t.co/1Q2fXt5iXM

