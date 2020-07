Faride y Vásquez Peña denuncian intentos del PLD de adulterar actas oficiales en la Junta del D.N.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Faride Raful, senadora electa del Distrito Nacional y Miguel Vásquez Peña, candidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno, solicitaron este martes a la Junta Central Electoral la transparencia en el conteo de votos, puesto que han habido intentos verificados por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de adulterar las actas oficiales.

A través de su cuenta de Twitter, Raful sostuvo que “el PRM sacó 3 diputados en la Circunscripción 1 del D. N. Estamos exigiendo la transparencia del conteo. No se va a repetir lo de los procesos pasados Miguel Vásquez ganó en buena lid, el que no ganó no va. Simple”.

Tras esto, en esa red social, Vásquez indicó que “estamos en vigilia ante barbaridades que acontecen en la JEDN (Junta Electoral del D.N), y actuaremos legalmente si desconocen voluntad popular. El pueblo es el soberano”.

Posteriormente, la actual diputada indicó que en dicha junta electoral deben contar los votos de los delegados, “sin injerencias y sin alegadas reparticiones de dinero. Sobre todo, cuando se trata de candidaturas que no tienen los votos para salir. No podemos permitirlo”.

Luego, el aspirante al diputado calificó a la Junta Electoral del Distrito Nacional “como un mercado persa, pretendiendo cercenar lo que se ganó en las urnas”.

Asimismo, consideró que es inaceptable “cuadrar actas bajo método de Fraude, anulando el voto partido que asignan escaños, igualando el acta D1 al acta D, en vez de sumar ambas actas. Conteo fraudulento”.

Este lunes, al ser preguntada sobre el motivo por el cual esa Junta Electoral no había concluido el proceso de conteo, la presidenta de la entidad, Delma Cruz, sostuvo que “tenemos un pleno mermado de 15 miembros solo están trabajando 9 y a veces vienen menos, son personas con condiciones de salud que pasan de los 60 años”.

En ese orden, Cruz añadió que de igual forma se han presentado algunos inconvenientes con las actas, las cuales, según la titular de la Junta, presentan errores matemáticos. “Las sumatorias que se realizaron están incorrectas el personal se le dio dos o tres talleres, pero hay una deficiencia.

