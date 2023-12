Faride Raful confirma no será la candidata a senadora del PRM en el Distrito Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, confirmó este viernes que no será la candidata a esa misma plaza, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social X, la legisladora expresó que el presidente Luis Abinader le ha pedido asumir un rol de mucho mayor envergadura.

«Hoy anuncio que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno, no seremos la candidata a repetir para la Senaduría de la capital en los próximos comicios. El presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad de mayor envergadura en la actual coyuntura política nacional y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el bienestar del país», expresó.

Se comprometió a seguir trabajando por una democracia más fuerte, con más derechos y oportunidades.

Se recuerda que el pasado mes de septiembre, Faride reafirmó su intención volver como candidata a senadora del Distrito Nacional por el partido oficialista.

«Yo no soy una senadora más», advirtió Faride ante los rumores que había desde entonces, de que el PRM estaría pactando la plaza que ha sido reservada con otras fuerzas políticas para llevar un candidato extrapartidario en la senaduría de la capital.

En noviembre Faride se quejó por la tardanza del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de decidir quién le representará en dicha plaza para las elecciones del 2024, dando paso a lo que consideró «rumores que están afectando el posicionamiento y la dinámica interna del partido».

Ante esto, Guillermo Moreno, presidente de Alianza País (AlPaís), confirmó que el PRM y Alianza País concretaron una alianza de cara a las elecciones del 2024, la cual fue depositada a la Junta Central Electoral (JCE) y aseguró que «lo congresual ha sido parte de la conversación», por lo que Guillermo pudiera ser el candidato a senador del PRM en el Distrito Nacional.

El partido hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días anuncie quién será su candidato a la Senaduría del Distrito Nacional.