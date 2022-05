Faride Raful buscará reelección como senadora DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, no escondió la posibilidad de reelegirse en el rol que desempeña como legisladora en el Senado de la República, para poder seguir motivando con su ejemplo a otras mujeres a participar y aportar a la política nacional.

“Yo soy senadora a mucho orgullo, de la capital, amo mi trabajo, creo que estoy haciendo un buen trabajo, honesto trabajo, digno trabajo”, manifestó este lunes tras afirmar que podría reelegirse en las próximas elecciones.

Al ser entrevistada en el programa radial El rumbo de la mañana, por la 98.5 FM, Raful dijo que no cree en los símbolos de poder, mismos que deben ser eliminados de la política dominicana, a donde aseguró “se viene a servir”.

“Me manejo dentro de los estándares de prudencia y de honestidad absoluta porque no creo en los símbolos de poder, que tenemos que andar en jeepetas, con guardias, todo eso tiene que ser eliminado. La política se viene a servir, si usted no viene a servir no puede estar”.

En ese sentido, precisó que se necesitan legisladores que vayan a entregarse y no a que se les entregue a ellos para su conveniencia.

Dijo estar consciente de que su personalidad confrontativa y demandante le ha permitido ganar aceptación, pero también ha causado roncha en otros sectores que se sienten aludidos.

“Mi rol es más allá de una aspiración concreta. Cuando uno es honesto, cuando uno dice lo que tiene que decir en espacios donde uno a veces molesta e irrita, siempre van a ver sectores que no quieren verte mas allá y yo soy una persona molestos a para muchos sectores”, indicó.

Enfatizó que siempre se hará eco de las injusticias y delitos, por lo que no hace no dice nada para ganar aceptación sino, porque es parte de su naturaleza estar de lado de la transparencia y justicia.

