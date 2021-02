Faprouasd continuará con paro de labores tras fracaso de diálogo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), Wagner Gomera Aquino, afirmó que ese gremio decidió continuar con el paro de labores de los docentes que inició este lunes, alegando que las propuestas de las autoridades no le satisfacen.

El gremio de los maestros indicó a través de un comunicado que luego de recibir el documento borrador para un acuerdo, con sus propuestas, entre ellas: Un incremento de un 5% a los salarios (suprimiendo el actual bono de virtualidad) y otras promesas, entiende que el mismo no satisface en lo más mínimo el pliego de demandas y además no contiene compromisos y plazos específicos, “por lo que no nos dejan otra opción que ratificar el paro de docencia”.

Faprouasd reiteró la apertura al diálogo y dijo que está a la espera de una nueva convocatoria, en la que reciban respuestas realistas a las reivindicaciones planeadas.