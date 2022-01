EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Los dominicanos son fanáticos del béisbol o de un equipo? Hago la pregunta porque cuando a un equipo X de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), lo eliminan del Todos Contra Todos, o no clasifica a la serie final, ya no se ve la misma algarabía o emoción por parte de la fanaticada, porque ya sus respectivos equipos no están jugando.

La mayoría opta por no darle seguimiento a la serie final si no están participando sus conjuntos.

Lo mismo ocurre en la Serie del Caribe, muchos fanáticos no le ven emoción porque no es su equipo el que está representando al país, muchos optan por apoyar un conjunto de otra patria, claro están en su derecho. Reitero ¿Son fanáticos del béisbol o de un equipo?

Parece como que ya no se está jugando pelota. La serie final de Lidom y la Serie del Caribe pasan desapercibidas por la gran mayoría de fanáticos dominicanos.

Con mucho orgullo debemos apoyar el equipo que está representando a nuestra República Dominicana en el clásico de febrero, ya no son los Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Toros del Este, ni Gigantes del Cibao, es el equipo de la patria.

¡Yo me lo gozo, no importa el equipo que nos represente, porque soy un amante del béisbol!

