Faña denuncia plan para impedir su llegada a la Secretaría General del PRM

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El ingeniero agrónomo Leonardo Faña, denunció anoche un plan del gobierno dominicano para impedir su llegada a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno PRM) y que para tales fines se realizó una reunión en el Palacio Nacional encabezada por el Presidente Danilo Medina.

El actual presidente del Frente Agropecuario de esa organización política opositora, aseguró que como parte de ese plan político gubernamental que quieren ejecutar, comisiones del gobierno han visitado a prominentes figuras de la dirección de su partido para convencerle intermediar para que el retire sus aspiraciones a dirigir la Secretaría General Nacional del PRM.

Faña entiende que los despropósitos gubernamentales son porque estos lo consideran como una “piedra en el zapato” del gobierno por sus permanentes denuncias, el desenmascaramiento de la visitas sorpresas en las elecciones pasadas y la forma inapropiada, antitética y opuesta a la Constitución Dominicana en que maneja la comercialización de los productos alimenticios dominicanos el Ministro de la Presidencia.

El dirigente político opositor que es considerado por la mayoría de la población dominicana como uno de los pocos políticos que verdaderamente viene enfrentando al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, habló en esos términos ante un público efervescente que asistió al lanzamiento de su candidatura a la Secretaría General, en un acto realizado en el condado de Brooklyn organizado por el Frente Agropecuario del PRM en los Estados Unidos.

Faña, fue categórico al advertir que la organización peledeista y sus presidentes han destruido el Partido Reformista y al Partido Revolucionario Dominicano, pero que no traten de meterse con el Partido Revolucionario Moderno y en ese sentido condenó la ambivalencia de algunos funcionarios perremeistas que fruto de visitas gubernamentales le han sugerido que paralice el proceso judicial con el Ministro Peralta.

“También, personajes de la comunicación dominicana me han contactado para mediar y querer realizar una reunión con mi demandante, me he opuesto tajantemente, porque si tiro para atrás mis denuncias, sería tan sinvergüenza y bandido como el que más”, dijo Leonardo Faña

Adelantó que diferentes encuestas nacionales y en el exterior le dan la primera posición para ganar la Secretaria General del PRM en la convención interna del próximo 18 de febrero y llamó a los perremeistas a desoír líneas y que voten con conciencia por el que verdaderamente le convenga a la organización, por quienes defienden y trabajan, por quienes han demostrado que verdaderamente les interesa el país, finalizó diciendo.

El acto realizado en Brooklyn fue la culminación de un recorrido por diferentes puntos de la circunscripción No. 1 de exterior donde contactó a la dirigencia de todas las corrientes que interactúan a lo interno del PRM en esa demarcación, así como visitas puntuales de “amarres” políticos.

En el mencionado encuentro hicieron uso de la palabras altos dirigentes agropecuarios y asistieron numerosos aspirantes a candidaturas dirigenciales en la seccional de Nueva York, así como representación de las diversas corrientes políticas que accionan en el Estado.

Durante el recorrido fue acompañado por los dirigentes agropecuarios Víctor Luzón, José Cabrera (Pepe), Leopoldo Santos, Ramón Ángeles Colón, Félix Alejo, Toma Veras, Perfecto Cortorreal, Reyita Díaz Báez, Martiza Luzón, entre otros altos dirigentes.

