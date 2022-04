Famosos que han tenido matrimonios cortos

Comparte esta noticia

Estas parejas duraron algunos días o meses de casados, ¿Qué los separó?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Estas parejas de famosos se han dado el ‘sí, acepto’ en medio de un frenesí de emociones, pero tras unos días o meses juntos, descubren tristemente que no son el uno para el otro. Britney Spears y su amigo Jason Alexander fueron marido y mujer por 55 horas, Kim Kardashian y Kris Humphries estuvieron casados tan solo 72 días, mientras que Cristian Castro y Carol Urban no duraron juntos ni la luna de miel.

El Nuevo Diario trae para ti un recuento de los matrimonios fugaces del mundo del espectáculo.

Britney Spears y Jason Alexander

En medio de uno de sus momentos personales más difíciles, Britney Spears se casó con su amigo de la infancia, Jason Alexander. La pareja contrajo nupcias en la noche de Año Nuevo de 2004 en Las Vegas y fueron esposos por 55 horas.

En cuanto el equipo de Britney supo la noticia, fueron a Las Vegas para hacer la anulación del matrimonio.

En julio de 2004, meses después de la separación, Jason habló al diario News of the world sobre su boda fugaz con la cantante. “Ella me pidió que nos casáramos, pero cuando sus abogados entablaron la demanda para que termináramos nuestro matrimonio, ella no los detuvo, lo que causó un gran caos en mi vida”.

Kim Kardashian y Kris Humphries

En 2011, ocho años después de su primer divorcio, Kim Kardashian volvió a pasar por el altar con Kris Humphries, quien en aquel entonces se desempeñaba como jugador de básquetbol.

La segunda boda de Kim fue mucho más mediática que la primera. Incluso, el enlace fue transmitido a través de su reality Keeping Up With the Kardashians.

Tras 72 días casados, decidieron poner fin a su unión.

El exjugador de los New Jersey Nets habló de su matrimonio en 2019 en un ensayo que escribió para The Player’s Tribune, donde describió como su separación con Kim lo afectó. “Yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida, desde luego”.

Cristian Castro y Carol Victoria Urban

En mayo de 2017, Cristian Castro se casó por tercera ocasión con la violinista Carol Victoria Urban, en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano.

Después de la boda, la pareja se fue de luna de miel por Europa y estando en Suiza, tuvieron una fuerte discusión que derivó en su divorcio. “Rompimos 28 días después de casarnos. Una vergüenza, realmente. Me avergüenza, pero si así se va a presentar el destino, yo cumplí y traté de estar bien. Ella creo que también trató de estar bien. Solo que no se pudo… Es todo”, expresó al programa de televisión argentino El Diario de Mariana.

“No nos conocemos bien, no nos dimos tiempo para conocernos bien, eso es la versión real y por eso pasaron las cosas, malos entendidos, ni hablar”, dijo al mismo show de tv.

Tras acordar su separación, el cantante y la violinista tuvieron que esperar un año para poder firmar el divorcio debido a las leyes del estado en el que se casaron.

Pamela Anderson y Kid Rock

En noviembre de 2006, la actriz Pamela Anderson, anunció su divorcio del Kid Rock. La noticia tomó a todos por sorpresa, pues llevaban tan solo cuatro meses de casados y habían celebrado su unión hasta en tres ceremonias distintas.

Jennifer Lopez y Ojani Noa

Jennifer Lopez y Ojani Noa se conocieron en 1996; él era camarero de un restaurante al que JLo solía acudir con sus amistades.

En febrero de 1997, decidieron casarse en una boda de 300 invitados. La artista estaba en su mejor momento, pues la película de Selena recién se había estrenado y su rostro empezaba a ser cada vez más conocido.

Antes de cumplir el primer año de casados, en enero de 1998, se divorciaron.

Jennifer Esposito y Bradley Cooper

Bradley Cooper y Jennifer Esposito se dieron el ‘sí, acepto’ en una íntima ceremonia al sur de Francia en diciembre de 2006. En mayo de 2007, solo cinco meses después de su boda, decidieron separarse. En su libro, Jennifer’s Way (2015), la también actriz reveló que su ex era “arrogante” y afirmó que tenía un “lado frío y oculto”, además aseguró que era “un maestro de la manipulación”.

Carmen Electra y Dennis Rodman

Carmen Electra y Dennis Rodman se casaron el 14 de noviembre de 1998. En ese momento, ambos estaban en la cima de la popularidad; él jugaba para los Chicago Bulls, y ella, era parte del elenco de Guardianes de la Bahía.

“Fue tan rápido. Tan espontáneo. Enseguida pensé, “oh, dios, ¿qué acabamos de hacer?”. Cuando me casé con Dennis, en el fondo sabía que era una estupidez”, dijo la actriz en una entrevista a Oprah Winfrey Network.

La boda causó gran revuelo y siguieron juntos, pese a la insistencia de los agentes de él por separarlos. En marzo de 1999, se separaron, pues él la engañó con dos modelos.

Nicolas Cage y Erika Koike

En marzo de 2019, Nicolas Cage se casó por cuarta vez con la maquillista Erika Koike, con la que tuvo una relación de poco más de un año. Pero, cuatro días después de la boda, celebrada en Las Vegas, él presentó la anulación de su matrimonio.

El protagonista de Cara a cara argumentó que estaba “demasiado borracho” para casarse y que desconocía el pasado delictivo de su pareja.

La anulación no fue nada fácil, pues Erika se oponía y además le estaba pidiendo una manutención. Finalmente, el actor quedó formalmente divorciado el 31 de mayo.

