Famosos celebran el Día de Acción de Gracias

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La festividad de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias es una de las más esperadas a lo largo del año, pues marca de manera informal el inicio de las fiestas navideñas y da paso al mayor fin de semana de descuentos.

El pasado jueves, 25 de noviembre, muchos celebraron una fiesta nacional en Estados Unidos y Canadá, así como en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses en México, Centroamérica e Israel. Originalmente, fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior.

Esta celebración, que no ha dejado de evolucionar con el paso de los siglos, tiene tradiciones muy rígidas como es el caso de reunir a toda la familia alrededor de la mesa y comer pavo. Esta es la fiesta más importante para los estadounidenses, casi como las Navidades.

Desde que el 3 de octubre de 1863 Lincoln proclamase el último jueves de cada noviembre la fiesta nacional de Acción de Gracias, la tradición no ha perdido su fuerza y es popularmente celebrada por sus habitantes. Las familias se trasladan de un estado a otro para reunirse, hasta el punto de que los días previos aumenta considerablemente el tráfico de aeropuertos y estaciones. Además, tiene cierta relación con el Black Friday, puesto que este se celebra el último viernes de cada noviembre.

Como cada año los famosos se unieron a la celebración. A continuación, te mostramos los mejores momentos y las felicitaciones de las celebridades durante este Día de Acción de Gracias 2021.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson protagonizó uno de los momentos más comentados de todo el día de celebración de gracias. El actor y estrella de la lucha libre le dio el mejor Día de Acción de Gracias a Oscar Rodríguez, un veterano de la marina, al regalarle su propia camioneta. “Se merece mucho más que mi camioneta personal”, tuiteó el actor, junto con un emotivo vídeo de la entrega.

He deserves a lot more than my personal truck.

Kindness matters to me, so thanks @ORodri240 for being so kind to so many people.

You said it right, just before you drove away ~ it’s just love.

That’s all it is, brother.

Just love.

Enjoy your new truck dude 🛻👊🏾

dj pic.twitter.com/MR1WBv4tUj

— Dwayne Johnson (@TheRock) November 25, 2021