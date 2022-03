Famosa maquillista Angela Silva es considerada como una de las mejores en Latinoamérica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Con casi una década de experiencia en el mundo de la belleza y siendo la preferida por las celebridades, Angela Silva abrió su estudio de maquillaje donde combina la belleza con el conocimiento impartiendo clases a las mujeres.

La maquillista y especialista en estética facial ha plasmado su arte en celebridades como Ismael Cala, Silvestre Dangond, Oscar de León, Noriel, entre otros.

Con su estudio Angela Silva Makeup (@angelasilvamakeup) cuenta con un equipo de profesionales dedicado a la belleza con lo que se ha posicionado como una de las maquillistas más cotizadas de la industria.

Angela, quien es abogada y siempre le ha gustado el maquillaje, a los 21 años cuando iba a nacer su primer hijo se vio en la necesidad de ser independiente y generar ingresos por lo que decidió convertir su hobbie en su profesión.

Aunque utiliza su estudio para impartir clases, en sus proyectos más próximos está abrir una academia de maquillaje y compartir sus conocimientos con más personas.

Angela Silva es esposa del artista y comediante Robert Nava, con quien tiene una hermosa familia.

Modo entrevista:

1. ¿Cuál es su nombre completo?

Angela Daniela Silva Paez

2. ¿Dónde y cuándo nació?

26 de Junio de 1991 Maracaibo Venezuela

3. ¿A qué se dedica?

Maquilladora Profesional

4. ¿Qué estudios tiene?

Soy Abogado en Venezuela y tengo 8 años cómo Maquilladora Profesional

5. ¿Cuáles son sus gustos, hobbies?

Aparte de Maquillar, pintar cuadros artísticos , entrenar y viajar

6. ¿Cuál es la ciudad donde radica actualmente?

Miami Florida

7. -¿Cómo inicias tu proyecto?

Cuando apenas tenia 21 años y me vi en la necesidad de ser independiente, iba a nacer mi primer hijo y necesitaba generar ingresos y convertí mi hobbie en mi profesión

8. -¿Cuáles consideras que han sido los logros o pasos más firmes que has dado hasta hoy dentro de tu carrera?.

Una larga trayectoria, una gran cartera de clientes a nivel internacional y la apertura de mi propio estudio de Maquíllaje donde tengo un equipo de trabajo dedicado a la belleza

9. -Háblanos de tus nuevos proyectos, ¿Cómo surge?, ¿Quién es tu apoyo?,¿Cuál es tu inspiración?, ¿Quiénes influyen en tu vida y te hacen ser mejor? , ¿Cuál es el mensaje?. -¿Habrá alguno nuevo?, ¿Quién te ayudó a construir lo que tienes ahora?, ¿Qué historia tienes para contarnos?,.

Seguir creciendo con el studio abrir nuevas sucursales y convertir mi nombre en una marca que incluso pueda llegar a ser una franquicia donde incluya no solo los servicios sino también una academia profesional, mi apoyo principal es Dios quien me dio el don y me da las herramientas necesarias para hacer realidad mis sueños , mi pilar y mi apoyo también es mi pareja Robert Nava, artista y comediante el me ha impulsado y me ayuda. A dar cada paso en mi carrera día a día desde que llego a mi vida ha sido de impulso y motivación. Mi mayor motivación son mis hijos por los cuales trabajo día a día por brindarles un futuro mejor y poder dejarles un legado.

10. -Platícanos acerca de tus planes para este 2022

Para este próximo año abriré otra sucursal y ampliar la actual, seguir con mi propia academia de maquillaje.

11- Algo que quieras destacar en la nota

Que el que persevera alcanza, y que con constancia y esfuerzo se puede lograr todo lo que te propones en la vida, siempre y cuando tengas a Dios en cada paso que des, poniendo todos tus planes en el con fe , disciplina, honestidad y trabajo duro.

