Familias rechazan desalojo y aseguran no quieren vivir “como ricos” en apartamentos del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Decenas de residentes en Gurabito, Santiago, informaron que se oponen en totalidad al desalojo autorizado por el Gobierno nacional para el saneamiento del arroyo Gurabo.

Uno de ellos, el señor José Manuel, dijo que no le interesa tener una vivienda digna y añadió que considera el proyecto “demasiado amplio y ambicioso” por las coordenadas que incluye.

Resaltó estar de acuerdo en que ayuden a las personas que viven a las orillas del arroyo, pero tildó de “inapropiado” que se incluya viviendas que no son afectadas por las crecidas del río.

“Ta’ bien somos pobres, pero nosotros no queremos abandonar la comunidad y nuestro barrio. Nosotros no queremos ser ricos ni tener departamentos buenos, no se nos mete el agua nosotros queremos seguir en nuestros sitios”, insistió.

El subdirector del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived), Juan García, anunció ayer el inicio de la construcción de los departamentos e informó que el órgano en conjunto con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), iniciaron la obra para beneficiar las 1,200 familias que viven en la zona.

Relacionado