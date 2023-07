Familias esperan condenas «ejemplares» contra autores de fraude inmobiliario en Baní

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La familia Mayol y la familia Serrano, propietarias legítimas de la sociedad Costa Dorada, un inmueble de más de 6 millones 300 mil metros cuadrados en zona de playa en la comunidad de Sabana Buey, provincia Peravia, dijeron este lunes que esperan condenas y sanciones «ejemplares» contra los autores de fraude inmobiliario en Baní.

De acuerdo a un comunicado, los afectados realizaron una rueda de prensa en la que alegaron su temor de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca el juicio en contra de dos de los imputados del fraude, sin supuestamente esperar los resultados de la apelación presentada ante la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por ellos en contra de la decisión dada por el 7mo. Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que presuntamente les excluyó injustamente del proceso, a pesar de haber sido reconocidos por el 7mo. Juzgado de la Instrucción como los reales dueños de las acciones de la citada empresa.

También argumentaron que han pasado más de cinco años desde que se querellaron en contra de los señores Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez y la sociedad Global Multibusiness Corporation, pero aún siguen luchando para que los tribunales les reconozcan sus derechos.

Dijeron además haber vivido el cambio de cinco fiscales investigadores en relación con su caso, teniendo sus abogados que explicar una y otra vez desde cero el caso a cada nuevo fiscal. Todo ello, para que finalmente el Ministerio Público solicitara medidas de coerción insignificantes contra solo parte de los investigados y luego presentara una acusación débil, que no contenía una buena relación de los hechos ni ofrecía toda la prueba que le fue aportada, en consecuencia, tuvieron que presentar una acusación particular, más robusta en todos los sentidos.

Señalaron haber demostrado «hasta la saciedad que son los accionistas reales y legítimos» de Costa Dorada, a través de sus empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd. También declararon tener el libro de acciones originales, la posesión del inmueble, el certificado de título de propiedad inmueble, los recibos y formularios de pago de impuestos de la sociedad por décadas, el testimonio de personas que afirman no haber vendido sus acciones a quienes pretenden hoy ser dueñas de las mismas y así apropiarse del inmueble, entre otras pruebas más.

Por otra parte, se dijo que aquellos que pretenden ser los actuales propietarios de las acciones de Costa Dorada desprenden sus supuestos derechos de dos contratos concertados con Luis Américo Minervino Ducoudray, contratos que fueron suscritos el 20 de febrero del 2014, mientras que Minervino, de acuerdo con acta de defunción emitido por la Junta Central falleció el 2 de febrero del 2010, es decir, 4 años antes.

Según la documentación suministradas por las citadas familias, en ese fraude hubo todo tipo de delitos: falsificaciones de firmas de personas fallecidas, falsificaciones de firmas de notarios, uso de nombres y cédulas de personas para colocarlas como supuestos accionistas, creación de historial societario ficticio, entre otras infracciones.

También esperan que los señores jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación de Apelación apoderadas del recurso de apelación parcial, contra el desastroso auto de apertura del juez del 7mo. Juzgado de la Instrucción respeten los precedentes de tutela judicial establecidos tanto por la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, que han reiterado que toda decisión que pone fin al proceso puede ser objeto de un recurso, como en la especie sucede en el caso de estas familias víctimas del fraude documental.

Recordaron que recientemente este caso fue mencionado en la pagina 75 de la sentencia disciplinaria del Consejo del Poder Judicial que destituyó como juez al exmagistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró como juez por corrupción, trafico de influencias y otras faltas graves y por tal razón manifiestan temor de que personas ligadas a los imputados, en algún momento, hayan estado haciendo algún tipo de intervención en su provecho.

Asimismo, agradecieron a senadores que se han expresado en el hemiciclo senatorial y, además, han estado solicitando al Senado de la República la creación de una comisión que investigue este proceso, así como a importantes medios de comunicación que se han referido e investigado el asunto.

Finalizaron diciendo que agotarían todos los recursos que la Constitución y las leyes que tengan a la mano, pero que necesitan el acompañamiento de instituciones, medios y ciudadanos de bien, que creen y confían en la justicia terrenal, el estado de derecho, la seguridad jurídica, en lo correcto como norma de vida y en la justicia divina como razón de fe.

Relacionado