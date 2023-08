Familiares piden justicia por joven que murió al impactar «policía acostado» en Yamasá

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Desconsolados, con lágrimas en el rostro y sed de justicia, familiares y amigos de José Miguel Martínez (Darlin) quien murió al impactar un «policía acostado», se trasladaron desde la comunidad El Mogote hasta La Mina de Yamasá, donde realizaron un encendido de velas.

Allí, la noche del pasado sábado cayeron los sueños de Darlin ser pelotero. Hoy sus familiares solo piden a las autoridades que se haga justicia y cambien esos policías acostados, ya que, según dijeron, están poniendo en las vías de Yamasá como reductores de velocidad.

Los mismos afirmaron que fueron construidos de manera irregular, ya que las autoridades del Ayuntamiento de Yamasá quieren congraciarse con dos o tres, pues en el lugar que fueron colocados solo hay lugares de bebida.

«Aquí no hay una escuela, no hay hospitales, no hay iglesias ni destacamento, no hay nada solo lugares de bebida», señalaron los denunciantes.

Los parientes de Darlin esperan se haga justicia y caiga todo el peso de la ley en quien tenga que caer.