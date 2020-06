Familiares hombre asesinado por un parqueo denuncian agresor solicita variación de medida para arresto domiciliario

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – Familiares de Guillermo Moncada, asesinado de 12 disparos en el año 2011 por un parqueo, manifestaron este viernes que su victimario Rafael Emilio González Álvarez condenado a 18 años de prisión, está solicitando una variación de la medida por arresto domiciliario.

A través de una publicación que circula en redes sociales encabezada por la cuestionante ¿Lo quieres tener de vecino?, explicaron que González Álvarez alega que tiene depresión y de ser favorecido con la medida, supuestamente residirá en el sector Evaristo Morales de esta capital.

“Ahora el asesino quiere vivir en el Evaristo Morales” dice el post firmado por familiares y allegados de Moncada.

Señalan que la audiencia será celebrada el próximo 15 de junio del año en curso.

El homicida cumple condena tras ser acusado por homicidio voluntario por dar muerte el 2 de noviembre del 2011 a Moncada Aybar en una discusión por un parqueo en el condominio Xiomara, sector Serrallés, del Distrito Nacional.

Anteriormente el victimario había expresado que no estaba arrepentido “Yo no me puedo arrepentir porque si yo no hubiera hecho eso, él me hubiera matado a mí, entonces yo no puedo arrepentirme. Yo he pedido perdón al Señor porque soy cristiano, pero no me puedo arrepentir de eso”, sostuvo González Álvarez.

