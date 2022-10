Familiares denuncian adolescente de 15 años falleció por supuesta negligencia en hospital Hugo Mendoza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Familiares de un adolescente de 15 años de edad denunciaron que el menor falleció por supuesta negligencia médica en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte

Se trata de Luis Rafael Caba Jiménez, quien fue llevado el pasado viernes al citado centro médico por su padre Luis Caba Galate, el cual sostuvo que pese a las condiciones en que llegó su descendiente, con dolores estomacales, tosiendo y vomitando ensangrentado, el joven fue dado de alta médica en horas de la madrugada del sábado.

En un video facilitado a la redacción de El Nuevo Diario, El progenitor narró que luego de estar en la casa, Luis Rafael continuó con el mismo cuadro clínico empeorando la salud, por lo que hubo que retornarlo en un motor al hospital, donde falleció minutos después.

Asimismo, alegó que antes de la muerte una médico de turno le pedía una pinta de sangre y que debía ser pagada de inmediato, lo que Caba dijo no entendió porque tardaron para ponérsela.

Los parientes de Luis Rafael Caba también dijeron que no saben del paradero del cadáver, ya que a eso de las 10:00 am del lunes en el Hospital Hugo Mendoza, le informaron que había sido trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero que allí dijeron que no había llegado el cuerpo del joven.

Los familiares del adolescente hicieron un llamado a las autoridades del Hospital para que investiguen el personal del servicio de Emergencia, ya que, a su entender, la manera en que recibieron las atenciones no son las más apropiadas, pues esa acción culminó con la vida de Luis Rafael Caba.

