Familiares de Nathanael González aseguran MP mantiene en el “limbo” investigación autores del crimen

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Familiares del joven Nathanael González, quien fue encontrado muerto en el interior de su vehículo en un parqueo del hospital Hugo Mendoza, de Villa Mella, denunciaron este jueves que el Ministerio Público no ha dado respuestas sobre la otra persona involucrada en el asesinato, ni de la investigación que llevan a cabo.

La información fue ofrecida por la hermana del occiso, Wendy Rivera González, después que culminó la audiencia de un recurso de apelación de la medida de coerción sometido por la defensa de Juan Oriel Aquino Polanco, quien está acusado de cometer el crimen en contubernio, mientras tanto éste seguirá guardando prisión preventiva en el penal La Victoria.

La audiencia fue aplazada para el día 13 del mes en curso y será celebrada en la Corte de Apelación de Santo Domingo Este.

“Hoy apelaron los tres meses de coerción que le impuso el juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este a Oriel, aún no agarran al otro, el órgano persecutor aún no nos dice nada, ni de la autopsia ni de la investigación, tampoco del levantamiento que le hicieron al vehículo, ni a las cámaras de seguridad, nosotros no tenemos nada”, precisó la hermana del fallecido.

De su lado, el abogado de la familia, Willy Martínez, explicó que existían vínculos de negocios entre el occiso y el detenido, señalando que se están haciendo las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso y que no quede impune.

“Tenemos informaciones donde vincula a Juan Oriel recibir dinero a través de transferencias de Natanael para ejecutar las negociaciones de los electrodomésticos que este le había prometido”, aseguró el letrado.

Asimismo, sostuvo que ese dinero fue aprovechado por el imputado para comprarse un carro y otros artilugios, lo cual nunca entregó lo aparatos al occiso “se presume en todo momento que fue la persona que organizo todo para darle muerte”.

Precisó, además, que el encartado confesó en la audiencia que recibió el dinero, pero que fruto de un inconveniente no pudo entregarle dichos televisores.

Cabe destacar que el joven Nathanael fue reportado como desaparecido el pasado 11 de julio por sus parientes a concretar un negocio en Los Frailes en Santo Domingo Este. El 23 de ese mismo mes lo encontraron en el interior de su vehículo en estado de putrefacción y con signos de violencia.

Aún los familiares esperan que sean les sean entregados los resultados de la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).

