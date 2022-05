Familiares de joven muerto durante balacera entre policías y supuesto delincuente en PP, piden justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Amigos y familiares del joven Yorki Guzmán Clase, de 26 años edad, quien falleció en una balacera, tras la persecución de un presunto delincuente por agentes policiales, claman justicia para que se esclarezca el hecho.

El joven murió tras recibir un impacto de bala en el pecho, cuando los miembros perseguían activamente a un supuesto delincuente y empezaron a disparar, en un hecho registrado en la comunidad de Gualete, municipio de Villa Isabela, provincia Puerto Plata.

Los parientes del fenecido pidieron a las autoridades agilizar la prueba balística para determinar quién fue el responsable del asesinato, registrado el pasado 6 del mes en curso.

Además, realizaron una marcha hasta el destacamento de Puerto Plata en busca de justicia, y pidiendo que avanzar el proceso.

Rachely Vargas, dijo con voz entrecortada que “estamos aquí para que nos agilicen el caso, para que no dure 45 días, como todos los demás, y se quede en el olvido, cualquiera que sea el culpable que pague, porque no lo mataron por el mal proceder de la Policía, por no llegar con calma y educación”.

Además, contó que al joven que perseguía el cuerpo del orden, era amigo del hoy fenecido, que se encontraba en el lugar, asegurando que, si él lo mató, fue por culpa de la Policía, por su mal proceder.

“Llegaron disparando en un lugar público, estaba en el pica pollo, cuando un amigo de este y agentes policiales escenificaron una balacera”, expresó la pariente del occiso.

En torno al caso se entregó la persona que los miembros de la uniformada perseguían, Elvin Eloy Cabrera, por el cual el otro joven perdió la vida.

“A 15 días de lo sucedido aún no recibimos ninguna respuesta por parte de las autoridades, queremos saber quién fue que le disparó aquella tarde a Yorki”, manifestó una prima.

