(VIDEO) Familiares de hombre asesinado por agente Policía Municipal dicen podrían demandar Alcaldía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los familiares de José Mariano Figueroa De Paula, quien habría sido asesinado por Ángel Ogando, agente de la Policía Municipal de un disparo en la cabeza, aseguraron este lunes que podrían demandar a la Alcaldía del Distrito Nacional por la muerte de su pariente.

Afirman que la Alcaldía debe indemnizar a los tres hijos del Figueroa De Paula, ya que alegan no tienen los recursos económicos para sustentarlo.

“El alcalde David Collado no ha ido ni siquiera a mi casa a ver las condiciones en las que estamos o a solidarizarse, y él debe ayudar a mi familia y si no lo hacen lo vamos a demandar, porque fue un empleado de la alcaldía que le quitó la vida a mi esposo, no fue en un accidente”, señaló María Altagracia Méndez, viuda de Figueroa.

Afirman que una persona de la alcaldía se comunicó con un hermano de la víctima para ofrecerle un empleo a la viuda en la alcaldía.

“El alcalde tiene que hablar con nosotros y llegar a un acuerdo, porque esos tres niños no pueden ser sostenidos por la familia, debido a los escasos recursos y una empleada fue y ofreció cama y algunos electrodomésticos, pero eso no es suficiente”, resaltó Simeón Figueroa.

Hizo un llamado al alcalde del Distrito Nacional para que puedan dialogar y ponerse de acuerdo en la forma en que ayudará a la familia, ya que afirma que de no ser así procederán a demandar.

Piden que al guardia que tenía el arma también se le conozca medida de coerción, ya que alegan que este es tan culpable como Ogando.

“Yo pido que al guardia también se le aplique una medida de coerción, porque el están culpable como el otro y a él fue que le quitaron el arma y si el guardia hubiese impedido que le quiten el arma pues hoy mi esposo estaría vivo, además también tenía derecho a quitarle el arma a el agente de la Policía Municipal”, puntualizó.

Criticó que al guardia que supuestamente está implicado en el asesinado de Figueroa solo le hayan impuesto visita periódica.

“Queremos que los dos sean juzgados de igual manera, porque los dos son culpables y no fue a un perro que ellos mataron”, dijo la viuda.

Figueroa De Paula perdió la vida el pasado miércoles en el parque temático ubicado en la avenida Abraham Lincoln casi esquina John F. Kennedy, mientras el occiso intervino en defensa de un supuesto limpiavidrios, que se resistía a ser conducido por los policías municipales.

