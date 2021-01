Familiares de dominicana asesinada en Queens exigen claman justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Los familiares, amigos y vecinos de la madre dominicana Josefina Pérez de la Rosa, de 37 años de edad, y asesinada de cinco balazos a dos cuadras de su casa en el barrio de East Elmhurts en Queens, el sábado a las 3:35 de la tarde, están exigiendo a la policía la pronta captura del asesino y que se haga justicia.

Pérez de la Rosa, emigró desde la República Dominicana a Estados Unidos hace 7 años, después de vivir un tiempo en España, según narraron allegados a la familia.

La policía dice que un hombre que es activamente perseguido con la descripción de la ropa, la impactó con un balazo en el pecho, dos en el estómago y otro en la pelvis.

La policía dijo que el asesino vestía pantalones jeans azules y una chaqueta beige Cercanos a su familia dijeron que tenía tres hijas.

También se dijo su ex marido, que no es considerado sospechoso por los investigadores, fue a la residencia para confortar a los hijos y otros parientes, pero no queda claro si es el padre de los vástagos.

El asesinato fue perpetrado en la calle 97, cerca de la avenida 34, dijo la policía.

“Escuché gritos y luego disparos”, dijo un vecino que se reservó el nombre.

Pérez de la Rosa vivía con sus dos hijas.

“Primero escuchamos un disparo y luego la mujer gritó pidiendo ayuda”, dijo en español un vecino que se identificó como Freddy.

Escuchó tres disparos más y vio a un hombre con una chaqueta larga blanca caminando tranquilamente hacia el norte para cruzar la avenida 32 mientras la víctima yacía en el suelo.

“Esa era la única otra persona alrededor”, dijo Freddy sobre el hombre que vio, de quien sospecha que es el asesino.

Otro hombre apareció para ayudar a la mujer, que estaba en el suelo y parecía consciente, tenía los ojos abiertos. Una ambulancia llegó momentos después.

Los paramédicos llevaron a Pérez de la Rosa al hospital Elmhurts, donde fue declarada muerta.

Se divorció del padre de su hija menor hace tres meses, según dijo su casera, Lulu Ye. El angustiado ex marido estaba en la casa de Pérez de la Rosa el domingo tratando de consolar a las hijas de la víctima.

Al cierre de esta crónica no se habían reportado arrestos hasta ayer martes por la tarde y la policía dijo que la investigación está en curso.

Según un informe publicado en Facebook, la familia de Pérez de la Rosa cree que fue asesinada por un hombre obsesionado con ella, dijo el periódico local The Queens Chronicle que no pudo determinar el origen del informe, que se publicó originalmente en español.