Familiares de adolescente embarazada que fue violada exigen justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Los familiares de una adolescente embarazada de 16 años que era abusada sexualmente por un año y cuatro meses exigen que apresen a los acusados del hecho, en el municipio Bayaguana, de esta provincia.

La menor declaró que era secuestrada por Yari Aquino y Jeison Castillo, quienes la llevaban donde Ronald Eduardo Díaz Castillo, quien la violaba y la amenazaba con matarla y tirarla al río, si ella hablaba.

Indicó que tras quedar embarazada, intentó cortarse las venas y ahorcarse.

“Cuando mi abuela me mandaba a mandados, ellos en la calle me agarraban, me ponían amoniaco, me subían en el carro y me llevaban con la cara amarrada, los brazos, los pies y la boca también, para que yo no pudiera ver nada de lo que me estaban haciendo. Me llevaban a diferentes sitios, me llevaban a su casa y a un hotel de Monte Plata”, indicó la menor.

La madre dijo que, otras de sus hijas fue quien se dio cuenta y le contó lo que sucedía.

Hasta el momento solo está detenido Ronald Eduardo Díaz Castillo, acusado del hecho. Mientras que los supuestos cómplices salieron en libertad bajo fianza.

Sería este miércoles cuando se le conocería en el Palacio de Justicia de Monte Plata, donde se le conocerá la medida de coerción a Díaz Castillo.

Anuncios

Relacionado