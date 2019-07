Familia de presunto autor del atentado contra David Ortiz denuncia PN lo buscaba para asesinarlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La familia del presunto autor intelectual del atentado en el que resultó herido el expelotero David Ortiz, Víctor Hugo Gómez Vásquez, denunció que la Policía lo perseguía para matarlo y de por medio había una apuesta,

Una mujer que se presentó como vocera de la familia y pariente muy cercano de Gómez Vásquez hizo la denuncia al canal WBZ – 4 de la cadena CBS en Boston

La mujer, quien aparece en la entrevista con el rosto cubierto y con la voz distorsionada, dijo que “el día antes de ser arrestado, la policía lo perseguía y trataba de matarlo”, dijo la mujer.

“Él es una víctima de una apuesta a punto”, agregó la denunciante, quien definió al acusado como un hombre amoroso y padre de siete hijos.

“Es una persona muy amable y amorosa, por lo que es muy difícil verlo encuadrado de esta manera”, dijo la mujer.

Las autoridades dominicanas dijeron que el presunto narcotraficante ofreció pagar $30,000 dólares para que mataran a su primo, Sixto David Fernández, por supuestamente delatarlo en la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), donde estuvo preso. la policía.

La noche del tiroteo, Big Papi estaba sentado cerca del objetivo que según la Policía Nacional y el procurador, era Sixto David.

Un día antes de su arresto, Gómez grabó un video proclamando su inocencia. En el video dijo que nunca lastimaría a nadie, y mucho menos a su familia, y que temía por su vida.

“Sixto David ya ha dicho que no tiene enemigos y yo no soy su enemigo. Quiero dejar claro que no tengo nada que ver con esto”, dijo Gómez en la grabación que hizo en su celular.

Otro video difundido en medios y redes sociales, lo muestra siendo arrestado y alertando a dos mujeres, aparentemente parientes suyas, las que a su vez, hacen lo mismo.

Víctor, de 43 años, que residía en Estados Unidos, es buscado por los federales, por acusaciones de dirigir seis bandas dominicanas de narcos, que él suplía con cientos de kilos de heroína, fentanilo, cocaína y marihuana, que le eran enviadas a Texas por el Cartel del Golfo, que opera entre México y Colombia.

Víctor Hugo logró huir hacia la República Dominicana y hasta que no fue detenido en relación al atentado en Santo Domingo, los federales no habían dado con su paradero.

“No se había entregado porque no tiene dinero para un abogado, al igual que no tiene dinero para haber dado ese golpe contra su primo Sixto David Fernández”, dijo la mujer.

Las autoridades dominicanas tienen en custodia a 14 sospechosos a los vincula a una conspiración fallida en la que resultó herido Ortiz.

Gómez fue recluido a un año de prisión preventiva (coerción).

La familia pidió a través de la CBS en Boston, que se profundicen las investigaciones y aseguraron que creen en la inocencia de Víctor Hugo.

Gómez fue uno de los tres sospechosos capturados la semana pasada, acusados de la planificación, ejecución y el pago a un presunto sicario.

