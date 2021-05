Familia de maquillista y enfermera dominicana muerta en RD después de cirugía estética niega versiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La familia de la maquillista y enfermera dominicana Jesmy Tapia de 30 años de edad y quien murió el domingo en la República Dominicana después de una liposucción en los glúteos y una cirugía en los senos, y se identificaba en las redes sociales como “JesGlamm” , negaron las versiones que se han estado difundiendo en las redes sociales acerca de su muerte, y pidieron en un comunicado respeto al dolor por el que están atravesando.

“La familia Tapia Collado y Collado Vargas niegan totalmente cualquier información conocida a través de los medios y…. gracias por su interés y apoyo. Proporcionaremos las declaraciones necesarias a su debido tiempo. Solicitamos privacidad para poder vivir nuestro dolor”, dicen los parientes en la declaración.

También han rehusado dar detalles sobre el fallecimiento ni han revelado la clínica y el o los cirujanos que la intervinieron.

Trabajaba en el área geriátrica de un hospital en Nueva York.

Tapia, será velada la tarde de hoy miércoles en un funeral en Santo Domingo pero se desconoce si será sepultada en la República Dominicana o el cadáver será repatriado a Nueva York.

La maquillista residía en el suburbio costero Far Rockaway en Queens.

La única declaración de un familiar es un artículo de su tía, Liza Collado quien es periodista y lo público en el digital “Red de Noticias” con el título “Nos apagaron una estrella”.

En el escrito, la tía relata que “la madrugada de este domingo se nos fue, se apagaron los sueños de una joven madre que dejó dos niños pequeños y muchos proyectos de su vida profesional y familiar.

El 26 de diciembre de 1990 nació en la ciudad de Santo Domingo a quien llamaríamos Jesmy Elena, llegó grande, con una impresionante cabellera rubia y profunda mirada de color oliva, siempre fue determinada, valiente, le gustaban los retos y el servicio público. Años más tarde inició el camino que la llevaría a materializar sus sueños de niña, quería ser jueza de los Tribunales de la República Dominicana, y para conseguirlo procuró formarse como abogada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde fue alumna destacada de la facultad de ciencias jurídicas y políticas.

Una sorpresa de amor inesperada la condicionó a decidir entre sus aspiraciones de pequeña y ser madre; sin dudarlo, apostó por la vida y la familia marchándose a los Estados Unidos donde vivió junto a sus hijos y su esposo los últimos años de su corta estadía aquí en la tierra. Es muy triste, desgarrador, ver desvanecerse tanta vida, tanta alegría, tantos sueños.

Sus condiciones humanas la llevaron a convertirse en enfermera de la unidad geriátrica en un hospital de la ciudad de Nueva York, pasión que compartía con el makeup artist, dos contrastes que supo llevar muy bien. En las Redes Sociales era reconocida por sus trabajos con líneas cosméticas de mucho prestigio internacional y sus charlas del Team Mónica, en las que trataba el tema mujer desde el emprendimiento y la superación personal.

En casos como los de Jesmy, en los que pierden la vida mujeres que llegan en perfecto estado de salud a realizarse procedimientos estéticos, siempre hay morbo, uno que surge natural en el imaginario de la gente y otro que se origina de quien se siente amenazado por su falta de compromiso, ética y calidad humana. Nuestra familia vive su duelo en este momento, buscamos consuelo en una hora tan gris.

En este último viaje hablamos de todo, me infló de orgullo ver lo que había conseguido por sus propios méritos; debo confesarles que es muy difícil apartar el dolor para poder escribir. Me robaron una hija, me arrancaron una parte de mi corazón. Nos apagaron una estrella.

En los próximos días y luego de concretar las investigamos que de inmediato emprendimos con un equipo de abogados, médicos, investigadores forenses y otros tantos profesionales que se nos han unido, aquí y fuera del país, la familia a través de la Abogada, Dra. Mirtha Collado, estará ofreciendo las declaraciones respecto de nuestro accionar judicial”

Una amiga de Tapia que viajó con ella para el mismo procedimiento no tuvo ningún problema y se está recuperando de su operación.

También la familia rechazó los informes que afirman que Tapia padecía anemia y le hicieron una cirugía en los senos.

Ella inspiraba a otras mujeres a superarse y romper barreras manteniendo un blog en Facebook en el que las orientaba y les enseñaba el oficio, además de abordar diversos temas que tienen que ver con el amor al prójimo y el amor maternal.

La emprendedora, que mostraba orgullosa a sus dos hijos, una hembra y un varón en las redes, y que según informes en las redes residía en el suburbio Freeport en Long Island (Nueva York), fue intervenida aunque los cirujanos supieron que su anemia estaba en nivel crítico procedieron a inyectarla para hacerle una liposucción en los glúteos y una cirugía los senos.

Aunque era considerada una de las mujeres más bellas y atractivas de su área profesional trabajando en Nueva York, se desconoce por qué fue a someterse al procedimiento en la República Dominicana, donde han muerto a manos de cirujanos más de 30 mujeres que se han desplazado desde Estados Unidos a clínicas en Santo Domingo y Santiago.

Hasta el cierre de esta crónica la familia de Tapia no había aparecido en los medios ni las redes detallando lo ocurrido en la clínica donde le hicieron la cirugía.

Tampoco han revelado el nombre del o los cirujanos que la intervinieron ni a cual centro de cirugía estética ella acudió.

La maquillista que aparecía en las redes sociales más importantes con su blog “Jesglammk Beauty Inspiration Fashion Lifestyle”, tenía miles de seguidores.

También subía videos abordando diferentes temas y como era madre de una hija y un hijo, insistía en la importancia del amor filial y al prójimo para mantener la felicidad.

“ROMÁNTICA por naturaleza, fría por DECISIÓN”, fue uno de los lemas que acopió en las redes.

Una de las versiones sostiene que ella comenzó a tener complicaciones después de la cirugía y fue transferida la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde murió el domingo.

El 5 de mayo llegó desde Nueva York a República Dominicana y fue operada 7 días más tarde.

A su llegada se hizo fotografías y videos en diferentes lugares de su país natal y subió las imágenes a sus cuentas de las redes sociales.

“Levantarme y ver esta noticia de que has partido con Dios de verdad que me rompe el alma, tu una mujer tan llena de vida y con un carisma único y muy profesional, fuiste muy buena compañera de trabajo y que mucho me hacías reír con tus cosas, tan joven y con dos hijos hermosos de verdad que estoy en shock descansa en Paz corazón, vuela alto bella cosas que le revuelvan el alma a uno, mucha fortaleza a toda su familia de verdad que estoy en shock. Descansa en Paz bella”, escribió hace tres días su amigo Ramón Tolentino en su cuenta Facebook.

Relacionado