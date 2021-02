Familia de hispano que murió asfixiado como George Floyd demanda a la policía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- La familia de un hombre de 30 años de Antioch (California, EE.UU.) que murió después de ser asfixiado por la presión de la rodilla de un agente sobre su cuello, la misma maniobra por la que falleció el afroamericano George Floyd en mayo de 2020, presentó este jueves una demanda contra el Departamento de Policía local.

“Me horroricé al ver a mi hijo arrebatado de mis brazos sin previo aviso, tirado en el suelo de mi habitación y asesinado brutalmente frente a mis ojos”, señaló la madre de Angelo Quinto, María Quinto-Collins, en un comunicado de la oficina del abogado encargado del caso enviado a Efe.

De acuerdo al relato de la familia y según la demanda presentada, Quinto fue inmovilizado el pasado 23 de diciembre por un agente y otro le asfixió presionando su rodilla contra su cuello, maniobra que le dejó inconsciente y que resultó en su fallecimiento tres días después.

“Él dijo: ¡Por favor, no me mates. Por favor, no me mates!”, explicó Quinto-Collins a medios de comunicación locales, describiendo las últimas palabras de su hijo.

Según el abogado familiar, John Burris, la familia llamó a la policía porque Quinto “necesitaba ayuda de salud mental”, ya que el fallecido padecía de alguna enfermedad de ese tipo, aunque no especificó cuál.

Sobre la muerte de Quinto, un portavoz de la policía local aseguró en primer lugar que se debió a una “emergencia médica”, de acuerdo a declaraciones recogidas por el diario local Mercury News, aunque más tarde el departamento aclaró que divulgaría más información una vez se aclararan “varias incógnitas” del suceso.

Aún así, y pese a que la autopsia todavía está pendiente, la familia tomó la decisión de presentar una demanda civil contra el Departamento de Policía de Antioch por homicidio, agresión, contratación negligente por parte de la policía y otros delitos para buscar una indemnización económica.

El presunto asesinato de Quinto recuerda a los abogados defensores de su familia a la muerte a finales de mayo del afroamericano George Floyd, fallecido por asfixia bajo custodia policial en Mineápolis (Minesota, EE.UU.).

El asesinato de Floyd, en plena calle y que fue grabado por transeúntes, provocó un enorme estallido de protestas y disturbios raciales a lo largo y ancho del país por las recurrentes muertes de ciudadanos afroamericanos a manos de policías en Estados Unidos.