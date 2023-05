Familia de fiscal general de Colombia saldrá del país tras polémica con Petro

EL NUEVO DIARIO, BOGOTA.- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció este viernes que su familia saldrá del país a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha causado una controversia al asegurar que él es el jefe directo de ese funcionario.

«En los próximos días saldrá del país mi familia por temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado», señaló Barbosa en una declaración a la prensa.

El mandatario colombiano ha protagonizado en las últimas horas su más reciente polémica, después de que se refiriera en España a Barbosa, como su subordinado.

«Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él», manifestó Petro a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde hoy recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país.

La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente, principalmente relacionadas con su política de paz total y el jueves le reprochara al presidente que con sus comentarios le pone «una lápida a funcionarios judiciales».

En ese sentido, Barbosa aseguró hoy que «en este país han asesinado colombianos como los políticos Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros, que fueron declarados como crímenes de Estado».

Igualmente, el fiscal dijo que revisará con su equipo las acciones jurídicas por los anuncios de Petro.

Ante los comentarios de Petro, la Corte Suprema de Justicia expresó hoy «gran inquietud por la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución» por parte del presidente.

«El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente» y es «un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial», le respondió la Corte a Petro.

Los comentarios de Petro han causado revuelo en el país, con críticas por parte de expresidentes como Andrés Pastrana e Iván Duque, de juristas y del propio Barbosa, así como de Human Rights Watch (HRW).

