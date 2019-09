¡Faltan 9 días ! pero bueno si es 70 a 30 según Asisa ¿Porque tanto griterío?

¡ Faltan 9 días para las primarias abiertas del 06 de octubre!

En apenas dos días están ocurriendo las cosas mas extrañas en cuanto al proceso de primarias abiertas en que esta inmerso el Partido de la Liberación Dominicana, porque de repente Sigma-Dos publica una encuesta donde aparece Gonzalo Castillo con ventaja sobre Leonel Fernández, esta es respondida por una de Asisa que parece un calco de la que hicieron hace dos meses y de pronto es como si se hubiera desatado la locura en el sector leonelista del partido de gobierno.

Recordamos perfectamente cuando hace menos de dos meses el presidente de la República, Danilo Medina, anunció al país que no iba a propiciar ninguna vía para que su nombre tuviera la oportunidad de competir en la interna del PLD y terciar por la candidatura a la presidencia, el modo en que por los lados de Funglode celebraron este discurso y en muchos de los que conforman esa corriente se desató una fiebre triunfalista donde pidieron incluso que no se hicieran primarias y proclamaran directamente a Leonel Fernández como candidato.

Después de esto medio se burlaban del proceso mediante el cual el danilismo unificó sus fuerzas alrededor de un solo candidato, se dedicaron a cortejar a algunos de los que terciaron en el proceso de las encuestas, llovieron los elogios sobre Francisco Dominguez Brito, por ejemplo, y hasta celebraron que la señora esposa del secretario general del partido les dio un apoyo publico, como si esta distinguida dama fuera la gran líder política de la República Dominicana.

Llovieron las encuestas a favor, se rieron de las posibilidades de Gonzalo como candidato, incluso el decían ¨el pobrecito Gonzalo¨, una falta de respeto absoluta por su compañero de partido con la arrogancia y la petulancia que caracteriza a algunos de estos deslenguados de profesión, y fue notable como los radicales, agresivos, tabuladores y calumniadores de las redes sociales bajaron los ataques desconsiderados contra Danilo, todo con el propósito de dar la imagen de que ya habían ganado y trabajaban por la unidad del PLD.

De repente parece que cunde el nerviosismo en las filas leonelistas y se ha desatado el loco, ahora las maquinas de votación, que eran aceptadas por todos, hay que verificarlas con el conteo manual para dar un resultado, de repente no puede haber un pacto para aceptar los resultados de las elecciones primarias y se ha puesto agresivo hasta el mas manso de ese grupo dentro del PLD, de modo que hay que quitarse del medio porque pelean con cualquiera.

La primera nota de locura colectiva la dio mi amigo, el sabe que mi cariño hacia el y su familia nunca van a variar, Jose Rafael Vargas, porque de donde saca el senador de Espaillat la fábula de unos hackers rusos para cuestionar las maquinas de votación, que son de conteo individual que tiene contratada la Junta Central Electoral, como ya dijo el presidente de ese organismo, se necesitarían mas de 7 mil hackers para intervenir las maquinas una a una.

Una declaración que lo único que demuestra es que el pánico ya ha llegado hasta las personas mas moderadas del leonelismo, Vargas es una de ellas, y algo esta ocurriendo con los números verdaderos que estan manejando dentro de ese grupo, porque lo de los hackers rusos, búlgaros, chinos, americanos o canadienses, es un cuento de camino que solo buscaba llamar la atención sobre un tema para realizar una acción.

¿Cual era la acción?….pues primero mandar a una delegación de un grupito que ya fue usado para evitar que el congreso nacional sesionara, eso que llaman defensa de la constitución, para pedirle en una visita a la JCE que el conteo de los votos se haga en forma manual, después que ya todos habían aceptado el plan de trabajo de aportado y discutido por el organismo encargado de organizar las primarias.

Después de los hacker rusos y que los monigotes fueron a la JCE, el otro monigote nombrado como delegado, ni es abogado ni graduado universitario sino un muchacho de mandado, fue enviado con una instancia pidiendo que se realice el conteo manual a todos los votos de las primarias y que se prolongue el tiempo de apertura de las votaciones porque de ese modo se tomará mas tiempo realizar todo el proceso.

Es decir, los que dicen en Asisa que están ganados 70 a 30, ay el pobrecito Gonzalo, ahora asumen una actitud de boicot y cuestionamiento a lo que les daría tempranamente la noticia de que ganaron en próximo 06 de octubre, por algún motivo necesitan que se alargue el proceso, nos agarre la noche con un conteo manual voto a voto como en los viejos tiempos, y por supuesto quieren hacer una apertura al griterío que siempre ocurre en las elecciones en la República Dominicana, donde nadie nunca ha perdido un proceso electoral.

Esto se parece demasiado, algunos de los actores son los mismos como es el caso de los hermanos Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, a lo que ocurrió en las elecciones del 2016, cuando Luis Abinader, Vinicio Castillo y otros participantes en el proceso, se mudaron una semana antes a la JCE que presidía, ¡castigalo Señor!, Roberto Rosario Marquez, a pedir que suspendieran los escáneres, que cambiaran todo el proceso de organización y conteo de los votos, todo porque Danilo les llevaba una ventaja que ellos sabían insuperable.

Es la misma metodología, el mismo griterío, los mismos argumentos, las mismas instancias, solo que no se entiende como quieren boicotear lo que ya habían aprobado cuando según su encuesta ellos tienen ganadas las primarias 70 a 30….¿o es que no es así?.

Pero no solo eso, también parece que el raciocinio esta afectando al mismo candidato, porque lo razonable, lógico y racional, es que si usted tiene unas elecciones ganadas, acepte la propuesta de su oponente de firmar un pacto por medio del cual todos acepten los resultados de las elecciones primarias, de eso se supone se trata el sistema democrático, si usted gana porque tiene mas votos, pues los demás lo aceptan y en el caso de elecciones internas lo apoyan contra sus opositores.

Pues le preguntan a Leonel si esta dispuesto a firmar un pacto en ese sentido propuesto por Gonzalo Castillo, y dice que ¨esa gente¨, refiriéndose a sus compañeros de partido, no sabemos porque a ellos porque la competencia es contra uno solo que se llama Gonzalo, no respeta pactos y se refiere a lo ocurrido en la cámara de diputados donde no fue electo Demóstenes Martinez, olvidándose de que el único culpable de que no se cumpliera esa parte del pacto es el mismo Leonel Fernandez cuando se inventó, incentivado por un grupo de radicales que están a su alrededor, irse e encaramar a discursear frente a un congreso donde se supone que su partido, el que el preside, tiene la mayoría.

Algo inaudito, que nunca se había visto en la República Dominicana y creemos que en alguna parte del mundo, que el presidente de un partido con mayoría en el parlamento, se vaya a ¨piquetear¨ sus propios legisladores, esa y no otra es la razón por la cual hoy Demóstenes Martinez no es presidente de la cámara de diputados, porque solo hay que recordar que Danilo Medina fue capaz de sacrificar, para cumplir ese pacto, a su propia hermana para que asumiera la presidencia de ese organismo un diputadito de quinta categoría.

Entonces un pacto entre ¨el pobrecito¨ Gonzalo, que a fin de cuentas según Asisa tiene las elecciones perdidas, para que respete lo que será un triunfo amplio de Leonel, a quien le conviene es al presidente del PLD pues esto certificaría su triunfo, mas su negativa resulta mas que sospechosa y lo primero que pone en dudas son los resultados de una empresa encuestadora que parece esta dispuesta a hundirse junto con la candidatura de Fernández en este proceso.

Pero como todos son palabras, el propio Leonel tendría que tener mucho cuidado al referirse a ¨esa gente¨, porque en caso de ganar las primarias y ser candidato necesitará de ¨esa gente¨ para llega a la meta, que suponemos es ser presidente de la República, y esta demostrando una intemperancia nunca vista en el, que se ha caracterizado por la mesura y la prudencia en su carrera política, lo que trasluce que en estos momentos tiene seria dudas sobre sus posibilidades de ganar las elecciones del próximo 06 de octubre.

Lo cierto es que la locura se esta apoderando del grupo leonelista dentro del PLD, que ahora ven hackers rusos que llegan ocultos al país, pronto nos imaginamos también hablaran de ovnis que vienen a intervenir en la República Dominicana, cuestionan la metodología que ya aprobaron anteriormente en reuniones con la JCE, no quieren ni siquiera firmar un pacto que certificaría su triunfo, después de todo según ellos están haciendo campaña ¨por estar embullaos porque saben que están ganaos¨.

¿O es que todo ha sido una mentira?

¿Que los que están ¨cogios carajo¨ son los leonelistas?

¿Que las encuestas Asisa y otra hierbas son parte de una campaña de propaganda sin rigor científico?

¿Que no se puede firmar un pacto porque piensan hacer un escándalo si pierden?

¿Será verdad que ya asumen que tienen esas elecciones perdidas del ¨pobrecito¨ Gonzalo?

¿Ya contaron cuantos candidatos suyos van a perder que al parecer son la inmensa mayoría?

Pues tanto griterío a 9 días de las elecciones primarias es solo el reflejo de lo que ya se percibe, que el danilismo va a arrasar con las candidaturas en todo todo el país, muy especialmente la candidatura a la presidencia de la República, por eso todo el que compite para lo primero que tiene que estar preparado, aunque duela, es para perder, y pareciera que algunos dentro del PLD no están mentalizados para eso, mejor que lloren temprano si es que tienen las lagrimas muy hondas.

Por Humberto Salazar

