¡Faltan 3 días! margarita ¿¨leonelista de la secreta¨? lo que no se ve

¡ Faltan 3 días para las primarias abiertas del 06 de octubre!

Parece que la vicepresidenta Margarita Cedeño reflexionó tanto para opinar del proceso que se esta desarrollando dentro de su partido, que al final tuvo que declararse como el famoso humorista dominicano Raymond Pozo en la película aquella ¨Cristiano de la Secreta¨, donde juega al papel de hacer de un seguidor fervoroso y practicante de la religión cristiana, pero siempre tentado por segundas intenciones.

Somos tan superficiales muchas veces en el análisis, que nos quedamos con un video transmitido en algo tan informal como las redes sociales, un discurso cuidadosamente preparado para erigirse en la virtual heredera del derrumbe del castillo que podría ocurrir el próximo domingo e intentar asumir el mando de la interlocución del un disperso grupo leonelista que se encuentra en evidente desventaja en todos los organismos del partido oficial.

Mientras unos baten palmas por el ¿apoyo? de Margarita Cedeño a la candidatura de Leonel, pocos se dan cuenta de que sus declaraciones no tendrán ningún efecto en el resultado de las primarias del próximo domingo, solo un novicio o ignorante de como se manejan unas elecciones no sabe que la decisión ya existe y solo tendrá que expresarse en las urnas, pero que ella se ubica en el justo medio para que no haya un olvido de que existe y esta activa.

Durante mas de dos años Leonel se encargó de sepultar las aspiraciones de la candidata natural de su grupo político dentro del PLD, que era sin dudas Margarita, haciéndose acompañar de figuras mas que ¨quemadas¨, tanto dentro de su partido como frente a la opinión pública, y ahora a solo 3 días de las primarias, conociendo perfectamente que sus palabras y presencia en un mensaje de redes sociales no tiene relevancia para el resultado, ella asume la vocería del grupo sin pedirle permiso a Leonel y a larga distancia.

Decía José Martí: ¨En política, lo único verdadero, es lo que no se ve¨ y en el caso del mensaje difundido en el día de ayer por la dra. Margarita Cedeño, lo que no se vio es que sus palabras fueron dirigidas para reforzar su liderazgo, ubicarse en un lugar donde pueda maniobrar después de las primarias del próximo domingo, y querer convertirse en la misma ¨tercera via¨ de que habló hace bastante tiempo, cuando estaba mas álgida la lucha política dentro del PLD, no exactamente para dar un apoyo ¨entusiasta¨ a Leonel, porque ella no es ¨leonelista¨.

Si a Margarita lo hubiera interesado dar un apoyo real a Leonel en estas primarias, lo natural hubiera sido que se sentara desde el principio a su lado en uno de todos los actos de esta larga campaña electoral, sin embargo ni siquiera asistió al invento aquel del estadio olímpico, y cuando se le preguntó su posición sobre el proceso que se estaba viviendo dentro del PLD, dijo claramente que tanto el proyecto de reelección como la vuelta de Leonel como candidato no eran mas que ¨un perder, perder¨ y abogó en su momento en que se buscara una tercera vía que todos interpretamos era ella misma.

Pero no solo eso, también se le preguntó sobre las posibilidades de volver a ser la primera dama de la República, y en ese caso respondió que ¨eso sería un gran desperdicio¨, lo que da una idea de lo que son sus verdaderos sentimientos en cuanto a las primarias del próximo domingo, donde confesó que votaría por Leonel y pidió el voto en la casilla 3, gesto que estaba al parecer mas dirigido a reclamar su herencia del leonelismo, en el caso de que ese proyecto pierda el domingo, que en verdad de ayudar a que este gane esa competencia electoral, en cuyo caso ella perdería toda oportunidad de ser alguna vez candidata a la presidencia de la República.

¿Porqué decimos esto de una forma tan segura?

Pues porque para nadie es un secreto que la intención de Leonel es de ser candidato del PLD, ganar por supuesto las próximas elecciones nacionales e intentar, ya que nada se lo impide, presentarse nueva vez a la reelección en el año 2024, en cuyo caso las posibilidades de Margarita Cedeño, que evidentemente tiene aspiraciones, y es la mujer con mas posibilidades de lograrlo, se trasladarían al 2028, en un mundo que apuesta ya a la gente mas joven y donde los cambios son tan bruscos que nadie se imagina el tipo de sociedad en que vivirán los seres humanos.

Es decir, a Margarita lo que le convendría es que el leonelismo pierda las próximas elecciones primarias, esto sacaría de modo definitivo a Leonel Fernandez de la competencia, y ella heredaría por default gran parte de un grupo político que, como el del ex-presidente, en su cúpula siempre se la ha rechazado pero donde tiene enorme ascendencia en la base social que representa, y no solamente en esa parte del PLD sino en la población dominicana que ve en ella a una de las grandes reservas de la política dominicana.

Entonces lo importante del mensaje que vimos en el vídeo puesto a circular por la vicepresidenta, es que ya hay personas calculando el post-elecciones primarias, porque la política es como el juego de billar, donde siempre hay que calcular donde quedaran las bolas con relación al mingo para tratar de ganar la partida, no se trata solamente de conocer lo que va a ocurrir el próximo domingo dentro del PLD, sino cuales serán las consecuencias de un terremoto político que se producirá dentro de ese partido y que se esta llevando por delante a toda una generación de políticos tradicionales.

Aplicando la tesis de Martí de que en política lo importante es lo que no se ve, lo que no se vio ayer fue la intención del mensaje, porque ¿de que modo puede influir la presencia de una persona como Margarita dando un mensaje por una red social en un proceso al que le quedan tres días, y los equipos políticos de cada candidato lo que esta es dedicado a un operativo electoral que es clave para ganar esas elecciones?

La respuesta es tan evidente que sobra mencionarla: ¡absolutamente en nada!…si no es que existe una intención que no se ve, y es la de sobrevivir al vendaval que se avecina desde el domingo en la noche cuando se anuncien unos resultados a que a todas luces parece serán negativos para el leonelismo, y de algún lugar tendrá que surgir una voz moderada capaz de servir de imagen a lo que deberá ser un PLD unificado para poder ganar las próximas elecciones nacionales, y el calculo esta hecho, podría ser Margarita quien ya se ofreció como una solución y no se parte del problema.

Si es que se lo pidieron, como dice el rumor popular por los problemas de números que presenta en este momento la candidatura de Leonel, pues Margarita Cedeño lo hizo muy bien, no se presentó en ningún acto de campaña, no se comprometió con el grupo de radicales que han acompañado a Fernandez en esta ocasión, y actuó al final como una ¨leonelista de la secreta¨, te presto mi figura pero de eso saco tremenda ventaja y en vez de ¨perder-perder¨ en esta ocasión juego al ¨ganar-ganar¨, después de todo le han negado ya el derecho a competir por la candidatura en dos ocasiones.

Por Humberto Salazar

Anuncios

Relacionado