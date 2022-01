Falta un 11.4% por renovar marbete y van RD$2,266.2 millones recaudado

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hasta aproximadamente las 12:20 del mediodía sólo faltaban 176,206 (11.4%) renovaciones del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2021-2022, del total de 1,550,776 vehículos hábiles para renovar. Largas filas en los centros de renovación, porque hoy concluye el proceso.

Según información suministrada a El Nuevo Diario por Dirección General de Impuestos Internos (DGII), hasta este momento han renovados 1,374,570, o sea, un 88.6%.

Asimismo, han sido recaudado por este concepto RD$2,66.2 millones, monto equivalente 95.1% del total estimado a recaudar que es RD$2,381.8 millones.

El proceso de renovación de marbete 2021-2022, inició el pasado 2 de noviembre de 2021, y finaliza este lunes a las 12:00 de la medianoche, y hasta el monto no han anunciado prórroga.

Los valores del marbete permanecen invariables con relación al período anterior, de RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y de RD$3,000.00 para los fabricados del año 2017, inclusive, en adelante.

Para la renovación hay disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, y también las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi y de Sánchez, provincia Samaná, hasta este lunes 31 de enero de 2022.

De igual manera, las autoridades mantienen los montos correspondientes a las sanciones o recargos por no renovación durante el plazo establecido, como son RD$2,000.00 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2022; RD$2,100.00 a los que no renovaron el marbete 2020-2021, y RD$ 3,100.00 a los que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores. ​

