Falta de parqueos para ciudadanos lleva a creer instituciones del Estado deben repensar su propósito

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al percatarse de qué escasas instituciones del Estado poseen estacionamientos para los ciudadanos que van a solicitar servicios, el comunicador Bernabé Cruz consideró que la administración pública de República Dominicana debe reconsiderar su razón de ser.

Cruz argumentó que las instituciones públicas deben recordar que su propósito fundamental es brindar servicios a la ciudadanía, por lo que destacó que al construir nuevas edificaciones, el Estado debería tener en cuenta la importancia de proporcionar estacionamientos para quienes las visitan.

“Aquí ninguna institución pública tiene un estacionamiento para la materia prima y no son los colaboradores, sino el ciudadano que demanda el servicio, para el que está creada esa institución. En el caso del Huacal se podría entender que no se concibió, porque para esa época quizás existía 20 0 30 automóviles, pero en el día de hoy instituciones que han surgido y el Estado diseña construir un edificio y no piensa en el usuario”, comentó.

“Una administración que no está para satisfacer las necesidades de las personas, contribuyen con el tributo, entonces no tiene razón de ser”, apreció durante su participación en el programa “Politizando”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El comunicador destacó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) es la única institución que cede una pequeña porción de sus estacionamientos a los usuarios, lo que, para él, sugiere que existe un problema generalizado en la mayoría de las instituciones públicas.

Precisó que los pocos parqueos existentes en las instituciones estatales están destinados a los funcionarios y sus amigos.

