Falta de dinero demora salida de prisión de Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, según abogados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensas de Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán, principales imputados en el caso de corrupción administrativa Coral, manifestaron este viernes que el proceso de su salida de prisión se tardará, puesto que no tienen el dinero para pagar la fianza impuesta por el tribunal tras la variación de la medida cautelar.

La información de los juristas fue luego que la audiencia del inicio de la preliminar se suspendiera para el lunes, tras un imputado no comparecer al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por asuntos personales, y enviar una excusa válida.

El abogado del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Romel Jiménez, indicó que están valorando las alternativas que poseen, debido a que la fianza es muy alta y no es tan fácil conseguir esa cantidad a la brevedad.

“El monto que estableció la jueza fue muy alto y nuestro cliente tiene todos sus bienes y fondos incautados, no es sencillo, independientemente de lo que se pueda creer conseguir esa cantidad y lo que implica”, precisó Jiménez.

Asimismo, aclaró que aún no tienen la sentencia inextensa para valorar cuál es el siguiente paso, porque no descarta la posibilidad de apelarla, pero no se puede hacer hasta que se tenga el dispositivo completo, cuya lectura está pautada para el 27 de diciembre.

“Todavía no tenemos nada definido al respecto, aún no tenemos los recursos para pagar la fianza, pero estamos haciendo las gestiones. En estas situaciones se estila que familiares y amigos colaboren, podría ser posible, no lo tenemos a mano y esa es la verdad”, dijo el letrado.

En esos mismos términos, se pronunció Héctor Rodríguez, abogado de la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, asegurando que sus clientes no tienen dinero para pagar la fianza impuesta y el brazalete electrónico.

“La garantía de Rossy es de 50 millones y la aseguradora cobra un 10 por ciento, por lo qué hay que buscar 10 millones, estamos haciendo las diligencias en las iglesias, amigos y familiares para ver cómo se puede obtener esa suma”, informó.

Destacó, que adicional a esa fianza, mensualmente tiene que pagar 900 dólares por el grillete electrónico para ella y su hijo.

“Son personas que no pueden trabajar, porque estarán confinadas en sus casas, por el arresto domiciliario, de donde van a sacar dinero, sus cuentas están congeladas y sus bienes están todos incautados, al final es una medida de coerción que está disfrazando una prisión”, explicó Rodríguez.

Dijo, que de no pagar la garantía y el brazalete retornarían a prisión.

Expuso, que el hijo de la pastora ya pagó el grillete porque se hizo una colecta entre la familia, aún no está en su residencia porque el procedimiento no se ha agotado, estimó que de lunes a martes de la próxima semana estaría en casa.

Cabe destacar que la jueza Yanibet Rivas, varió la prisión por arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y brazalete electrónico a además de Cáceres, Guzmán y Flete, el Coronel Rafael Núñez de Aza, quien también asegura que no tiene recursos para pagar su fianza que es de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora.

Los seis imputados en caso Coral, incluye al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, y el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, acusados todos de distraer más de 4 mil millones de pesos del erario público.

A los que le cambiaron la medida, están recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres y Mujeres.

Relacionado