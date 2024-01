Falta de acciones concretas y enfoque demagógico

El embajador dominicano ante el Reino de España, don Juan Bolívar Díaz, destacó que los dominicanos que retornen al país como visitantes no deben ser considerados como “dominicanos ausentes”, sino como ciudadanos plenos, reconociendo su valioso aporte a la economía a través de remesas y su conexión constante con el país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el encuentro con la diáspora dominicana en Barcelona, y que han llamado mi atención.

A pesar de su posición como funcionario del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representante diplomático, puntualizamos que la anuencia del embajador en dicho encuentro con la comunidad dominicana en Barcelona son demagógicas y proselitistas; dejan entredicho su compromiso con su gobierno y la reelección de su presidente Luis Abinader.

Don Bolívar no ha mostrado hechos de una verdadera y digna representación para la comunidad dominicana en España, pues no hay un solo acuerdo firmado que sirva como aliciente en disminuir o acortar las barreras que obstaculizan una integración plena a quienes hemos decidido vivir en esta nación que nos acoge.

Hay una deuda social por décadas con profesionales que buscan mejores puestos de trabajo en ciudades españolas, y lo mismo sucede con el proceso de homologación de títulos profesionales que los trámites burocráticos lo convierten en una odisea y provoca el desánimo y la dejadez en centenares de jóvenes cualificados.

Desde la embajada no muestran un plan de seguimiento ni de orientación para crear mejores condiciones laborales. Llama la atención que un comunicador con gran «expertíse», durante su gestión no se ha implementado un plan o firmado un acuerdo con medios de comunicación españoles para tener presencia con noticias positivas, el trato de cómo se cuenta o redactan las noticias que involucran a los dominicanos que realizan acciones cuestionables; actos que no representan a los casi 200 mil dominicanos que viven en España, lo que puede afectar de manera negativa en el imaginario colectivo de la sociedad española.

No hay una acción para que los profesionales de la comunicación puedan contrarrestar las noticias negativas, y dejen ver lo positivo de la diáspora, ya que desde la embajada se pueden apoyar proyectos de emprendimiento en materia de comunicación.

Ha sido notoria durante su gestión la falta de un llamado explícito a las autoridades del gobierno central y a los cónsules dominicanos en España para aplicar las tarifas justas de los servicios consulares, lo que genera preocupación en la comunidad que solo ven a servidores públicos con el único interés de lucrarse sin dar respuestas a ninguna de las necesidades que aquejan a esta laboriosa comunidad.

La ausencia de acciones coordinadas es uno de los grandes males que más destacan, la falta de un plan estratégico con el gobierno central y los cónsules locales.

Quienes trabajamos en el exterior en la promoción de los derechos humanos y la defensa de poblaciones vulnerables y empobrecidas, sabemos que la gestión diplomática debería ser proactiva en abordar las necesidades de los ciudadanos en el extranjero, especialmente en lo que respecta a los servicios consulares que desempeñan un papel crucial en el apoyo a la diáspora dominicana, como lo plantea el maestro Joseph Nye, el soft power (poder blando), que es la capacidad que tiene un Estado de influir en las decisiones de otros por medio de la atracción cultural, educativa o de valores, incluyendo estrategias y acciones de diplomacia pública (Nye, 2008).

Esta falta de enfoque en la reducción de costes en los servicios consulares es otra de las acciones con lo que cada cuatro años muchos líderes políticos en territorio nacional y en el exterior juegan con la comunidad.

El embajador no es la excepción, pues durante sus casi cuatro años de gestión la ausencia de un llamado explícito para abaratar los servicios consulares y tener mayor presencia en los medios de comunicación (TV, radio y medios digitales) españoles, plantea interrogantes sobre las prioridades de la embajada.

La comunidad dominicana en España enfrenta a menudo desafíos financieros, y la falta de acción para reducir los costos consulares puede perpetuar barreras para acceder a servicios esenciales como renovación de documentos, asesoría legal y apoyo en situaciones de emergencias.

En febrero y mayo del 2024, se realizarán elecciones en la República Dominicana, y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas continúan brillando por su ausencia en el exterior. Ninguno de los representantes (Diputados de Ultramar) o cónsules han mostrado a la diáspora un documento o memoria donde se puedan evidenciar en qué se gestiona el dinero público que administran.

Los dominicanos y, sobre todo, los que residimos fuera de las fronteras dominicanas, esperábamos más transparencia y rendición de cuentas del “Gobierno del cambio” y de sus representantes en el exterior.

Es por esto que observamos que la gestión del embajador don Juan Bolívar Díaz debe ir más allá de las declaraciones retóricas, y centrarlas en resultados tangibles que benefician directamente a la comunidad, devolviendo el favor a los más de US$10,157.2 millones que envió en remesas solidarias la comunidad dominicana en el 2023, según los datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La falta de un llamado explícito a la acción plantea interrogantes sobre la efectividad de su liderazgo.

En última instancia, la diplomacia efectiva (poder blando) va más allá de las palabras, y requiere acciones concretas que aborden las necesidades reales de la comunidad.

La crítica a la gestión del embajador destaca la importancia de un enfoque pragmático y colaborativo para garantizar que los que las personas designadas a “representarnos”, embajadores, cónsules, Diputados de Ultramar y funcionarios del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index) realicen acciones que impacten de manera positiva a sus conciudadanos, empezando con la accesibilidad de los servicios consulares, delvolviendo así el gesto a quienes sostenemos el dinamismo de la economía del país.

Por Omar Nivar