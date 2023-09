Falsa institucionalidad, abuso de poder y justicia social

Mientras las mafias estatales crecen, se proliferan y enriquecen a los funcionarios corruptos y sus testaferros, también se robustece la falsa institucionalidad, pues es solo aplicable como mecanismo de opresión y abuso de poder contra la ciudadanía, mientras se auto favorecen los semidioses y funcionarios estatales corruptos que se auto sirven de la cosa pública.

“Eso es lo que dice la ley”, y entonces el ciudadano abusado no tenía ni tiene de otra, que el asumir la responsabilidad por las deficiencias de un sistema creado para mantener bajo control a los impotentes pero felices, que son la mayoría, mientras que los funcionarios disfrutan de las mieles del poder.

Las excepciones se dan, claro que existen, sobre todo cuando a la búsqueda de la justicia se suma una dosis retaliativa fundamental, porque el poder y la política son las dos variables más importantes que hacen andar o hundir la nación dominicana. Andar un poquito, pues hay que aparentar que se gobierna y hundir estratégicamente mientras el pueblo come habichuelas con dulce o compra el regalo de las madres o participa en las fiestas patronales o navideñas.

El palo asechado, la burla de las esperanzas inútiles cifradas por los impotentes manipulados de siempre, pero que ya no se creen más el cuento del discurso político, pues todo es mentiras, pero aun así, eligen a conveniencia a su encantador de serpientes favorito, haciéndole creer que son sus seguidores y ellos sus verdaderos líderes, con el objeto de estar pegado, mantener y obtener un empleíto en caso de resultar ganancioso en un certamen electoral y formar parte de las masas que luego apoyan todo lo que diga el ejecutivo y el ministro.

Para justificar este concepto de la falsa institucionalidad y el abuso del poder, hay miles de ejemplos pues por décadas, la respuesta gubernamental a los problemas de la sociedad tienen un IF, es decir, todo depende de si la persona viene o no recomendada por algún pelafustán de la política con influencias en el poder.

Aquí llegamos a los extremos y yo no sé hasta cuándo. Las fuerzas represivas existen para garantizar el orden y la falsa institucionalidad y el robo de los funcionaros de cada turno. Para asegurar que se mantenga el sistema de partidos corrupto y mafioso y que no se pueda sentir una mejora significativa en la reducción de la brecha de pobreza y exista una distribución de las riquezas plausible.

La falsa institucionalidad y soberanía y el falso estado social democrático y de derechos, que no permite aun la ratificación a medio término de las posiciones electas en un certamen electoral y que no es inclusiva para que sea el pueblo el que sancione las agendas legislativas cada dos años y apruebe cualquier endeudamiento.

La falsa institucionalidad que mantiene el abuso de poder que se verifica y que condena a las grandes mayorías a ejercer su derecho al voto condicionado a los intereses mafiosos que mantienen un sistema electoral diseñado para sostener esos mismos intereses. La misma falta de institucionalidad pero que se cubre con el uso de la fuerza de los cuerpos del orden tan mafiosos como los más mafiosos y que por ello co existen y se benefician, protegen por prebendas a los corruptos en un latente narco estado en la República Dominicana.

Recuerdo que cuando niño escuchaba un decir popular: siempre debes tener de amigo a un guardia, un cura, un médico y un vecino. Es que por cultura de más de un siglo, nuestra sociedad se ha vuelto cada vez menos institucional y mas caprichosa, violentando leyes y creando procedimientos o normas, que solo aplican, dependiendo del grado de influencia que tenga la gente.

Todavía usted puede ver esto hasta en sectores hipotéticamente regulados. Si un agente de tránsito detiene un vehículo y el conductor le muestra una tarjeta de las de aquellas, le hace el saludo y el infractor puede seguir como si no pasara nada. La misma suerte no le ocurre al común ciudadano que tiene que ser multado y probablemente fiscalizado.

Ni hablar de las multas y fiscalizaciones abusivas y caprichosas que diariamente se verifican o el evidente abuso de la imposición del paso rápido en los peajes a cambio de un tremendo tapón si elige hacer el pago de una sola ocasión.

Si dos personas van a una entidad pública a resolver un asunto, este será atendido con excelencia en función de la amistad que tiene dicha persona con el funcionario que administra la entidad. Esa misma persona relacionada, va a la oficina del ministro y tal vez ni tiene que esperar, pues llego el pana. Mientras que para las personas comunes, también ciudadanos de la República Dominicana si tiene suerte podrá ser recibido por el funcionario. Aunque volvieron los buscones para ayudar y hasta un sindicato tendrán.

Recientemente se anuncio a la prensa nacional que a partir del mes de octubre terminaran los tapones en el gran santo domingo y luego coloque un post que decía: mañana les diré el porqué continuaran los tapones y lo que habrá son más multas, “al fin y al cabo que importa si sigue el desorden si se recauda más dinero”.

Si esto resulta así, no dudamos que la población se alce un día con una destrucción masiva de semáforos pone multas en todo el territorio nacional. Y esto sería así, pues como siempre, confundimos el fin con los medios.

Pero les cito un ejemplo vivido (a propósito compartiré las fotos y el video que logre en esta experiencia). Este lunes decidí llevar el vehículo al taller y tome la Máximo Gómez hasta la calle donde comienza el cementerio municipal. Pero ¿qué ocurrió en la Máximo Gómez entre la 27 de Febrero y la John F Kennedy?.

Bueno, lo conocido diariamente, el gran tapón para los vehículos que transitan de sur a norte. Pero mientras el tapón estaba, oh sorpresa, una Jeepeta Tahoe negra placa terminada en 0302, oficial, con flanqueador, pudo pasar entre todos los vehículos y entrar a un establecimiento comercial, luego de 15 minutos salir mientras el tapón seguía, cruzar de nuevo entre todos los vehículos y seguir su camino, mientras una ambulancia tenía que esperar igual que los demás ciudadanos de la república para poder salvar la vida de una persona que llevaba.

Dejo este tema del tránsito solo hasta aquí, pues luego les diré en otro escrito porque no será posible que desaparezcan los tapones, así como el tema y el abuso institucional y no sé si ilegal, de los peajes y los pasos rápidos, sobre este tema tendré que reiterar lo previamente analizado como un abuso de poder.

Pero ¿qué tiene que ver este primer tema del tránsito (por elegir uno), con la institucionalidad y el abuso de poder?. Con preguntas ustedes pueden responderse. Les pregunto: ¿Tiene más dignidad y merece más respeto algún funcionario por tener placa oficial que el resto de los conductores?. ¿Eso les da el derecho de irrespetar las leyes de tránsito y burlarse de los demás ciudadanos, dominicanos y que merecen el mismo respeto y cuidado si más respeto, pero que esperan pacientemente, para poder cruzar la John F. Kennedy, en ese tremendo tapón creado por el mismo Intrant?.

Es claro que la respuesta es no, no se tiene ese derecho. Pero es lo que ocurre en todas partes del país, el corrupto funcionario está por encima del bien y del mal.

Pero como la institucionalidad es la retorica para mantener tranquilos a los hartos e impotentes conductores comunes, ayudados por los cuerpos del orden, esos mismos cuerpos del orden, establecen privilegios a ladrones y bandidos, que son aves de paso como funcionarios públicos en un momento determinado, burlándose de la inteligencia y la paciencia del pueblo dominicano.

Pero no solo se burla el funcionario, sino también la mal llamada autoridad del tránsito en la República Dominicana. Mal llamada no porque no use su pistola, o abusen y maltraten con golpes a conductores y multas caprichosas e ilegales, sino porque se han ganado que no merezcan el respeto de la sociedad.

Pero retomando el ejemplo de ese ciudadano abusado cuando va a procurar un servicio público a una entidad y ve los privilegios, cuando este protesta al ver los abusos, a ese ciudadano común para no atenderle, se le mencionan las reglas, las leyes y todo lo demás, mientras que el aventajado amigo de ladrón, llega hasta sin documentación y es sobre atendido por todo el sequito previo que le conoce por referencia y sabe que “está pegado” con el ministro, director o como se llame el atracador de la cosa pública que dirige esa entidad.

Entonces cuando la gente decide pararse en dos patas y rebelarse contra lo evidentemente incorrecto, pues a ellos si le aplican las normas, entonces el argumento fundamental se recibe: “no se puede violar la ley, debes respetar la institucionalidad”, pero como insiste entonces se oye el sonido mortal: “seguridad aquí hay un remolón”.

Lo triste es la incapacidad e incompetencia de la gente que en teoría presta servicios en estas entidades públicas. Mientras menor es el nivel con más autoridad se sienten y más abusan de los ciudadanos. No tienen idea de la razón de ser de la entidad donde laboran, pero el que menos la tiene y ni le importa es el funcionario y su sequito corrupto.

Elija usted la entidad gubernamental que guste. Pues no es necesario hacer un cálculo matemático o estadístico para determinarlo, están diariamente a la vista de ustedes. Puede ser una oficina pública cualquiera y hasta algunas sucursales del banco del pueblo.

Entonces cabe preguntarse, ¿Cuál institucionalidad?. ¿O es solo el cuco que se utiliza para que la gente de un paso atrás y no destruya lo que queda de institucionalidad?, tanta falta que hace poder tomar un papel en blanco y el toro por los cuernos, para comenzar de cero una nueva República Dominicana.

Pero al parecer la justicia social la tendrá que llegar a tomar el pueblo con sus manos, si no se establecen a tiempo los mecanismos que le devuelvan al mismo una real soberanía. No es posible que con el cuento de la institucionalidad, se tengan que esperar cuatro años para extraer los tumores que rápidamente hacen metástasis en el aparato estatal fruto de cada nuevo gobierno.

No es posible que el pueblo dominicano no tenga la posibilidad de despedir a sus funcionarios corruptos e ineptos cuando estos dan señales de incompetencia o que fueron seleccionados no por sus talentos sino por ser dirigente de algún partido político. Hay casos palpables totalmente conocidos y reconocidos por la sociedad y la opinión pública, pero son intocables al ser “los compañeritos o altos dirigentes del partido”.

Tiene que terminar la era del reparto del botín de guerra y de los abusos en las mismas entidades públicas contra los más débiles (empleados honestos, madres solteras, gente humilde necesitada de un trabajo que son diariamente acosadas y hasta abusadas) y contra los ciudadanos que pagan sus salarios.

No es posible que se sigan usando los fondos públicos por funcionarios con convites, borracheras, viajes y restaurantes lujosos, en la cara del pueblo dominicano, muchos de los cuales no tienen nada en la nevera para alimentar a los suyos.

No es ya más posible que para mantener este estado putrefacto de cosas, tenga la familia dominicana que siempre pagar más, cuando los servicios públicos deberían ser gratuitos. Debe terminar ese fenómeno corrupto de privatizaciones y capitalizaciones de empresas quebradas con fondos públicos o con los fondos de los trabajadores, siguiendo el camino de amiguismos y el favoritismo, cuando la mayoría de los emprendedores se mantienen en la misma tasa de quiebra del 80% quiebra en los primeros dos años y nadie viene en su ayuda.

No es ya más posible pretender que el pueblo dominicano siga manso, cuando es el dueño de los recursos del estado y los funcionarios son sus empleados y el presidente un mayordomo puesto por el pueblo para servirle. O los mismos legisladores y los demás organismos constitucionales: Ustedes TODOS no son más que simples empleados del pueblo dominicano, deberían estar claros, en donde radica el verdadero poder.

El verdadero poder no radica en las fuerzas represivas, diseñadas para mantener las cosas como quiera el poder de turno y compuestas en un 95% de infelices y en un 5% de bandidos que no sirven al pueblo sino a los mismos intereses que protegen, que no son más que otros corruptos saqueadores del erario. Podrán usar sus armas y ametrallar a los civiles, pero se llevarán de encuentro a sus propios hijos y familiares.

La nación dominicana necesita un reordenamiento institucional que vaya en función de la justicia social y los valores fundamentales que garantizan el respeto a la dignidad de todos los ciudadanos de la república, pero además un verdadero respeto a las leyes, pero aquellas leyes que deben permanecer, porque son las que realmente llevan prosperidad a la familia dominicana, no para favorecer grupos especiales y privilegiados. Por lo que muchas leyes deberían ser derogadas o ajustadas al interés de la colectividad.

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y aunque esto lo digo con rabia, pues no debo cansarme de reiterarlo: la República Dominicana necesita un nuevo estado social verdaderamente democrático y de derechos. Una reingeniería completa institucional y jurídica, que permee totalmente el aparato estatal y la sociedad dominicana y re encause el servicio público en beneficio de la familia dominicana.

Por Julián Padilla