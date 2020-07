Fallece súbitamente productor de televisión Summer Carbuccia

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo.-Falleció súbitamente la tarde de este martes el reconocido productor de televisión, Summer Carbuccia , según informaron amigos y familiares a través de sus redes sociales.

“Paso por el triste momento de comunicarte el fallecimiento de nuestro buen amigo Summer Carbucia. Summer falleció hoy como a las 5:00 pm, de un infarto según la información de la familia”, indica un amigo cercano.

El reconocido hombre de la televisión, que recientemente vino de retirada al país desde la ciudad de Miami, expiró en casa de unos compadres, con quienes compartía la tarde de este martes.

“Él me acompañó al supermercado porque necesitaba comprar algunos productos y cuando regresamos a la casa me puse a lavar los artículos y él me dijo que iría al baño, al pasar el tiempo y ver que no bajaba le pedí a mi esposo que investigara y lo encontró desmayado en la habitación”, dijo la señora identificada como Griselda

Al ver que no reaccionaba llamaron al sistema 9-1-1, pero los paramédicos no pudieron reanimarlo. “Al parecer fue un infarto fulminante”, dijo la señora.

