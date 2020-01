Fallece Stan Kirsch reconocido por su papel en la serie de “Highlander”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Fue encontrado muerto dentro de su apartamento producto de un ahorcamiento el actor estadounidense Stan Kirsch mejor conocido por su personaje de Richie Ryan en la popular serie de televisión “Highlander el Inmortal”, hecho ocurrido en Los Ángeles.

Según informaron fuentes de la policía, la esposa identificada como Kristyn Green, encontró al actor colgado del cuello en el baño de su casa el sábado en horas de la tarde.

Asimismo, indicaron que los paramédicos se presentaron a la casa debido al incidente y lo declararon muerto en la escena.

La esposa de Stan publicó un mensaje sobre su muerte que decía lo siguiente:

“Quiero agradecer a todos por la efusión de amor y apoyo. No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada solo uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estoy agradecida con todos y cada uno de ustedes”.

El fallecido actor recibió un homenaje póstumo en la cuenta oficial de Facebook de la serie Highlander, en el que se describe lo siguiente:

“Sin Stan Kirsch Highlander: The Series hubiera sido mucho menos. Le aportó sentido del humor, amabilidad, y entusiasmo juvenil al personaje de Richie Ryan durante seis temporadas”.

La carrera de Stan en el mundo de la televisión y el cine acumula éxitos como “Jag”, “General Hospital”, y una aparición en la multipremiada serie de humor de los años 90s “Friends”.

