Fallece Robbie Robertson, compositor y guitarrista de The Band, a los 80 años

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El canadiense Robbie Robertson, compositor, guitarrista y cantante de The Band, falleció a los 80 en años en Los Ángeles «tras una larga enfermedad», informó este miércoles Jared Levine, representante del artista, en un comunicado remitido a medios estadounidenses.

«Robbie estaba rodeado por su familia en el momento de su muerte», añadió el mánager de Robertson, que no ofreció más detalles acerca de la enfermedad que sufría.

Robertson (Toronto, 1943) llevó al grupo de origen canadiense-estadounidense The Band a la cima del rock en la década de 1970 con éxitos como «The Weight» y «The Night They Drove Old Dixie Down» y la banda colaboró asiduamente con figuras como Bob Dylan.

La formación, que empezó con el nombre de The Hawks y se dieron a conocer justamente como teloneros de Dylan en sus giras «Going Electric» de 1965 y 1966, contaba en sus filas con otros canadienses como Rick Danko, Garth Hudson y Richad Manuel, así como con el estadounidense Levon Helm.

En 1968, se mudaron a Nueva York y ficharon por la discográfica Capital Records para materializar sus dos primeros álbumes, «Music From Big Pink» y «The Band», que cautivaron a la industria influyendo incluso en referentes como Eric Clapton.

Su impacto fue tal que a finales de los 60 y principios de los 70 volvieron a colaborar con Dylan y le acompañaron en famosos festivales como Woodstock, lo que les situó entre la élite del rock norteamericano.

No obstante, los problemas de adicción de varios miembros del grupo hicieron que a mediados de esa década la banda experimentara graves problemas internos y el propio Robertson disolviera la formación.

Antes de separar sus caminos, en 1976, The Band ofreció un multitudinario concierto en San Francisco durante el día de Acción de Gracias que fue recogido en el documental «The Last Waltz» (1978), dirigido por Martin Scorsese.

Junto con sus compañeros de banda, Robertson ingresó en el Salón de la Fama Juno de Canadá en 1989 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. Aunque el grupo se reunió para grabar tres nuevos álbumes en 1990 y no contaron con Robertson.

Y es que el guitarrista y cantante de The Band se enfocó en su faceta de compositor a partir de 1980, fraguando una estrecha relación con Scorsese y participando en la supervisión musical de filmes como «Raging Bull», «Gangs of New York», «Shutter Island», «The Wolf of Wall Street» o «The Irishman».

De hecho, incluso este 2023 trabajó en la nueva cinta de Scorsese, «Killers of the Flower Moon», que verá la luz el próximo 20 de octubre.

Asimismo, sus últimos años también los dedicó a escribir sus memorias, a su afición por la pintura y a reeditar el catálogo de The Band.

