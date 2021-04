Fallece Mark Elliott, la icónica voz de los tráilers de Disney

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Mark Elliott, la voz omnipresente de los avances de películas de Disney, las promociones de televisión y los títulos de videos caseros desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 2000, ha fallecido a los 81 años.

Elliott murió el sábado en un hospital de Los Ángeles después de sufrir dos ataques cardíacos, dijo a The Hollywood Reporter su amigo y colega locutor Charlie Van Dyke . También estaba luchando contra el cáncer de pulmón.

“Era único en su clase … y amable es una gran palabra para describirlo”, dijo Van Dyke.

Elliott, fue un conocido DJ de radio que se convirtió en uno de los principales artistas de voz en off de Hollywood, se escuchó en una gran cantidad de avances de películas y promociones para CBS y Fox durante las décadas de 1980 y 1990, pero fue su tono cálido y reconfortante del Medio Oeste promocionando los productos de Disney que lo hizo familiar a millones de personas en todo el mundo.

Nacido como John Harrison Frick Jr. en Cedar Rapids, Iowa el 24 de septiembre de 1939, Elliott comenzó su carrera profesional como disc jockey en la radio comercial de su ciudad natal en 1957. Después de trabajar en varias estaciones en Iowa, Ohio, Ontario y San Francisco, (donde recibió el nombre de radio Mark Elliott por primera vez), terminó en Los Ángeles en 1970 para la primera de dos temporadas en KHJ, con un breve período de trabajo en KISS intercalado.

Después de 20 años en la radio, Elliott se diversificó en locuciones en 1977. Su primer trabajo remunerado fue la voz en off en el tráiler de Smokey and the Bandit , y desde allí compuso la voz en off para la radio de Star Wars de George Lucas y la comedia romántica The Adiós niña .