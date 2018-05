Fallece destacado locutor dominicano Teo Veras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Murió en la madrugada de este jueves uno de los más influyentes hombres de la radio en la República Dominicana, Teo Veras, quien por coincidencia de la vida muere en la misma fecha en que se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones, sector al que estuvo ligado por más de 40 años.

Veras, que contaba con 67 años, murió debido a un infarto, según informaciones preliminares.

Veras fue un empresario radial, consultor, productor, locutor de programas, comerciales y editor de publicaciones. Nació el primero de agosto de 1950 en la ciudad de Santo Domingo,

Inició su carrera profesional en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñaba como locutor y productor de programas. En esos mismos puestos realizaba trabajos en Radio HIN (1969-1978), Radio Radio (1970-1974) y en Radio Clarín donde creó y produjo el programa “Clarín Internacional”, transmitido por las frecuencias locales e internacionales de la estación (1974-1975).

Fue el primer maestro de ceremonia del Teatro Nacional (desde 1974) para la presentación del capítulo “Jóvenes Sobresalientes de la República Dominicana” de la organización Jaycees 72′. Igual función desempeñó en el concurso de belleza “Miss Ambar del Mundo” (1977-1978).

Desde 1973 fue consultor y realizador de campañas publicitarias (Radio y TV) para Cinema International Corp.; Avis Rent Car; Universal Pictures; Columbia Films Trading; Telecable Nacional, Paramount Pictures; 20th Century Fox; United Artist; Pelimex; American Life Insurance Co. y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, entre otras. Productor Ejecutivo de documentales turísticos del Ministerio de Turísmo de República Dominicana.

Así como también creador y realizador de Jingles y Promociones para sus estaciones desde 1978, otras difusoras dominicanas y las estaciones Q-97 FM, en San Juan de Puerto Rico; WRIO-FM, Ponce; WXRF Radio, Guayama; WUPR-AM, Utuado; 98 REY; WKJB-FM (Radio Visión 99) y WKJB-AM Mayaguez, todas en Puerto Rico; RADIO ANTILLES y RADIO VISION 2000 en Puerto Príncipe (Haití); WRIB Radio (Rodhe Island, E.U.A.); WQBA FM (La Exitosa 107.5 FM) en Miami Florida; RPC RADIO Cadena Nacional, CALIENTE PANAMA; AZUL 101 y CONTINENTAL FM en Panamá; las cadenas nacionales TROPICANA STEREO en Colombia y AMISTAD STEREO en Chile, ambas del Sistema Caracol Radio; LA 91 FM en Guayaquil, Ecuador; EXCEL 100.9 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala y RADIO CRISTAL LANZAROTE en Lanzarote, Islas Canarias.

Veras fue director del Servicio Internacional de Ondas Cortas de Radio Televisión Dominicana (estatal) en 1978-1979 y asesor de programación de La Voz de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Director de Radio Universal AM y FM (1978-1982); programador de HILX FM (1973, 1978-1981); director de Radio Central AM y FM (1982-1984) en Santo Domingo; Director de Radio Exitos AM y FM (1982-1984) y asesor de programación en HIOO FM (1980-1983), ambas en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

A la hora de su muerte era presidente de Teo Veras SRL, empresa dedicada a la operación de estudios de grabación a multicanales totalmente digitales; producción de comerciales (para Radio y TV); consultoría de medios; y al diseño de estrategias, estructura y programación de estaciones radiodifusoras. Representaba a la empresa productora de Jingles para Radio y TV, TM Century de Texas, E.U. y era 1er. vicepresidente del capítulo dominicano de la International Advertising Association de los Estado Unidos de Norteamérica.

Fue socio-fundador y director de “La 91 FM” (91.1 y 91.3 MHz FM) con formato Adulto-Contemporáneo con música en inglés y 19 estaciones repetidoras instaladas en todo el territorio dominicano, enlazadas por microondas y vía satélite (primera estación del caribe en utilizar este sistema satelital de enlace permanente), que le permiten la cobertura total del país, además con AUDIO REAL en Internet www.la91fm.com y por TuneIn.

