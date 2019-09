Fallece joven en Dajabón tras accidentarse en una motocicleta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN. – Trascendió que un joven de 23 años perdió la vida en un accidente de motocicleta, durante un hecho ocurrido la noche de este viernes en la provincia Dajabón.

El hoy occiso fue identificado como Luigi Manuel Jorge Fermín, quien residía en el municipio Las Matas de Santa Cruz. Falleció mientras era trasladado de emergencias al Hospital de Santiago Rodríguez.

Según versiones extraoficiales, el fallecido, quien sufrió varios golpes en la cabeza, conducía a alta velocidad por la avenida Paseo de los Estudiantes en el sector La Bomba de la referida provincia, momentos en que la motocicleta que conducía chocó contra otra en la que a otro dos jóvenes que también iban a bordo de una motocicleta.

Agregan que cuando Jorge Fermín cayó al pavimento comenzó a vomitar por la boca y la nariz.

Señalan que momentos antes el joven había escrito en sus redes sociales “Si algún día me muero por lo que me gusta, échenme las llaves del motor, que en el cielo me espera una recta larga”.

