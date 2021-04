Fallece Jack Veneno, “El campeón de la bolita del mundo”

Comparte esta noticia

EL NUEEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Falleció la madrugada de este martes Rafael Antonio Sánchez (Jack Veneno), luego de padecer por varios años de cáncer de páncreas.

La información la ofreció la hija de quien durante muchos años fue el ídolo de multitudes en el país, Paola Sánchez.

“No hay mayor satisfacción que poder despedir a tu padre con un sentimiento del deber cumplido, a Dios las gracias por permitirme honrarlo, cuidarlo y ponernos al día en todos los puntos de nuestra relación Padre/Hijo, despedirte y verte salir de la casa sin vida duele y duele mucho papi, pero sabemos que está con tu creador y que tu Jesús amado té recibe en amor. Papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo, si me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla, que para los terrenales acaba aquí , pero para los que hemos creído ,la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tu, Tan amado y querido Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo papá y Vuela Alto CAMPEÓN”, escribió Paola a través de sus redes sociales.

Jack Veneno estuvo recluido recientemente en la clínica Cruz Jiminián, donde fue atendido durante varios días por su dolencia.

Sin embargo, fue enviado a su casa con un diagnóstico poco alentador, según el parte médico del propio doctor Feliz Antonio Cruz Jiminián.

Jack Veneno fue el “héroe” de más de una generación y el líder de la lucha libre que en las décadas del 70 y 80 se convirtió en el espectáculo que concitaba mayor público a través de sus transmisiones televisivas.

El Parque Eugenio María de Hostos, que se ubica frente al Malecón de Santo Domingo, fue por muchos años la sede donde se presentaba la lucha libre los domingos. Allí se daban cita cientos de personas que venían de diferentes puntos del país para presenciar el espectáculo.

Noticia en desarrollo..