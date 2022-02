Fallece Isabel Torres, protagonista de ‘Veneno’ a causa de un cáncer de pulmón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La actriz Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, inspirada en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, ha fallecido este viernes 11 de febrero a los 52 años de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron en marzo de 2020.

Hoy se ha comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz no podía superar la enfermedad. “Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”, explica una publicación en la cuenta.

Torres saltó a la fama hace dos años gracias a su papel como la versión más adulta de Cristina Ortiz ‘La Veneno’, siendo una de las tres actrices encargadas de darle vida al personaje, junto a Jedet y Daniela Santiago.

Durante el confinamiento, tras el estreno del primer episodio de Veneno, la actriz anunció a través de Instagram que padecía cáncer de pulmón y que eso iba a costarle una operación. “Para los que me conocen, saben que tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas”, explicó.

En noviembre de 2021 la actriz canaria quiso despedirse por su propio pie de sus seguidores después de haber sufrido una recaída en su enfermedad y que los médicos le hubieran dado apenas dos meses de vida.

“En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no, también. La vida es así. Ahora se me murió un primo. La vida es así de caprichosa. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis fans que siempre me han estado apoyando. Dar las gracias a mi familia, a mis primas, mis primos, mis sobrinos…”, explicó a sus seguidores.

“El vídeo es para decirles que les quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo. Pero, bueno, es lo que hay. Darles las gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí. La vida es tan bonita y hay que vivirla. Todo ha sido maravilloso. Si salgo de esta, me volveré a conectar. Si no, habrá sido un placer vivir esta experiencia maravillosa llamada vida”, se despidió Torres, cuya última actividad en redes fue a mediados de diciembre.

“Voy a estar preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi familia y de mi expareja. Estoy haciendo locuras que no imaginé”, explicó en su última aparición en televisión, en Sábado Deluxe. Durante la emisión del programa se le entregó finalmente el premio Ondas, ya que debido a su situación, no había podido acudir a Barcelona a recogerlo.

La actriz es todo un referente en la lucha de los derechos del colectivo LGTBIQ. Fue la primera transexual canaria en adecuar su DNI a su identidad de género y solo un año después, en 1997, era portada de la revista Interviú.

En 2005 se convirtió en la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, abriendo puertas a nuevas mujeres trans, como la joven Lola Rodríguez, que con tan solo 16 años, se convirtió en la segunda mujer transexual en presentarse al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica sobre las cifras del cáncer en España para 2022, el cáncer más mortal del país es el de pulmón. De hecho, según el informe de SEOM se estima que en 2022 en España se diagnostique este tipo de cáncer a 30.948 personas, y fallezcan 22.930 pacientes. Este, tristemente, ha sido también el destino de Isabel Torres.

