Fallece hombre mientras se realizaba cirugía estética; madre le rogó no se operara

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven que vino de Estados Unidos a realizarse una cirugía estética murió ayer durante el proceso, según denunció su madre.

La víctima fue identificada como Manuel José Núñez (La Gárgola), de 28 años, quien habría fallecido tras realizarse un liposucción. Según se ha informado preliminarmente, el fallecido también se agrandaría los glúteos.

El proceso se realizó en la clínica Caribbean Plastic Surgery, ubicada en el sector Arroyo Hondo II en el Distrito Nacional.

“Yo le dije no te hagas esa lipo, ya tu llevas dos hechas. Es que tú no hallas que hacer con los cuartos, dámelos mejor para comérmelos y lo que hizo fue que me sacó la lengua y me dijo adiós”, contó entre llantos la madre.

Enfatizó que se cansó de rogarle para que no se sometiera al procedimiento quirúrgico pero que no le hizo caso y se marchó hacia la clínica.

Se desconocen los detalles sobre la causa que le produjo la muerte a Núñez. Sólo se dice que fue operado por un doctor de apellido Polanco.

