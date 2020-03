Fallece hijo de narcotraficante Pascual Cordero tras tiroteo en avenida 27 de febrero

View this post on Instagram

tras su yipeta recibir nueve impactos de bala EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos personas resultaron heridas esta madrugada tras su vehículo recibir al menos nueve impactos de bala, en hecho registrado próximo a un centro de diversión ubicado en la avenida 27 de Febrero entre las avenidas Winston Churchil y Fernando Arturo Defillló. Según versiones extraoficiales, uno de los heridos responde al nombre de Yery Cordero, hijo de Pascual Cordero, condenado a cinco años de prisión en el 2018 acusado de narcotráfico. Una fuente confirmó a El Nuevo Diario (@elnuevodiariord), que los baleados fueron conducidos a un centro de salud ubicados en la Avenida Tirantes de esta capital. Agregó que al momento de ser tiroteado, Cordero conducía su vehículo y tras los impactos, se accidentó. Su esposa también viajaba con él, según las versiones. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD